自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

走路易喘又腳腫非老化 當心二尖瓣逆流

2026/04/01 09:21

走路就喘未必是老化，小心是心臟出問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

走路就喘未必是老化，小心是心臟出問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕78歲張姓婦人近年出現走路就喘、夜間無法平躺睡覺、下肢水腫及疲倦無力等情形，原以為只是年紀大、循環變差，未特別在意，直到症狀反覆加劇就醫，才發現竟是二尖瓣退化導致重度逆流，已出現心臟衰竭。經評估不適合接受傳統開心手術後，改採自費的「微創經導管二尖瓣緣對緣修補術（Mitral TEER）」治療，術後隔日即可下床活動，呼吸困難明顯改善，順利出院返家。

國泰綜合醫院心血管中心醫師蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一，當二尖瓣無法完全閉合時，血液在心臟收縮時會倒流回左心房，長期下來會導致心臟擴大、肺水腫，甚至進一步引發心衰竭。臨床常見症狀包括活動時容易喘、夜間呼吸困難、下肢水腫、疲倦無力等，但不少患者誤以為是老化或體力變差，延誤就醫時機。

蘇彥伯醫師說明，微創經導管修補術有助改善二尖瓣逆流。（國泰醫院提供）

蘇彥伯醫師說明，微創經導管修補術有助改善二尖瓣逆流。（國泰醫院提供）

蘇彥伯表示，若二尖瓣逆流未妥善治療，將顯著增加心衰竭住院率與死亡風險。過去重度患者多需接受開心手術進行瓣膜修補或置換，但對於高齡或合併慢性病的患者而言，手術風險高、恢復期長，臨床上常面臨治療困境。

隨著醫療技術進步，近年發展出「經導管二尖瓣緣對緣修補術」，可透過鼠蹊部穿刺靜脈血管，將修補裝置送入心臟內，夾合鬆弛的瓣膜葉片以減少逆流。該手術不需開胸、傷口小、恢復快，住院天數短，已成為不適合手術患者的重要治療選項，且目前已被歐美納入治療指引。

蘇彥伯補充，經導管瓣膜修補技術除可應用於二尖瓣逆流，也逐步拓展至三尖瓣逆流等疾病，提供高手術風險族群新的治療機會。臨床上建議，若出現不明原因喘、腳腫或活動力明顯下降等症狀，應及早就醫檢查，由心臟內外科團隊共同評估最適合的治療方式，避免病情惡化。

傳統手術與經導瓣膜修補比較表。（國泰醫院提供）

傳統手術與經導瓣膜修補比較表。（國泰醫院提供）

蘇彥伯醫師指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一。（國泰醫院提供）

蘇彥伯醫師指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一。（國泰醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中