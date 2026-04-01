基隆兒童清明連假多數門診休診 部分醫院調整門診

衛福部基隆醫院兒童清明連假除了四月五日休診外，其餘三天上午都開設內、外科門診。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕兒童節暨清明節連假將至，基隆市各大醫院多數門診連4天休診，僅衛福部基隆醫院和新昆明醫院局部時段看診，但基隆長庚、部立基隆、三總基隆分院和台灣礦工的急診都維持24小時運作。

基隆兒童暨清明連假門診時間多數休診，包括基隆長庚醫院、基隆市立醫院連4天休診；其他醫院局部開診，部立基隆醫院除了4月5日休診外，其他3天上午門診正常看診；台灣礦工醫院4月3至5日休診、6日正常看診。新昆明醫院4月3日至6日都正常看診。

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三總基隆分院正榮院區3日與6日2天上午開設一般內科與一般外科門診，4日與5日則休診，至於孝二院區則是4天都休診。基隆長庚醫院、部立基隆醫院、三總基隆分院和台灣礦工醫院的急診都維持24小時運作。

基隆市衛生局長張賢政表示，目前流感、腸病毒仍在流行期，4天連假期人來人往，風險較高，民眾還注意勤洗手，有不舒服或症狀時戴口罩、就醫。

基隆長庚醫院連假四天門診休診，急診維持運作。（記者盧賢秀攝）

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