飲食指南草案收50多則意見 乳品爭議最大 國健署將開會定案

國健署長沈靜芬表示，新版飲食指南草案預告期截止後，將召開專家會議討論後定案，目標今年完成新版飲食指南上線。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕國民健康署3月初預告新版飲食指南草案，預告期已於3月31日截止。外界關注乳品建議量是否調整，國健署長沈靜芬表示，目前已收到50多則意見，涵蓋各類飲食建議，其中以乳品攝取量爭議最大，後續將彙整各界看法，並召開專家會議討論後定案，目標今年完成新版飲食指南上線。

此次飲食指南草案預告，針對各類食物攝取建議進行修訂，其中乳製品建議量由原本每日1.5至2杯下修為1杯，成為爭議起點。國內乳品業者與酪農團體認為，相關建議恐影響國人鮮乳攝取習慣，進而衝擊國產乳品需求，質疑政策與支持本土酪農發展方向不一致，呼籲政府審慎評估。

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除產業反彈外，農業部也表達關切。沈靜芬指出，已收到農業部來函，建議在考量國人飲食攝取狀況的同時，也需兼顧產業發展，相關意見將納入後續評估。

國健署說明，此次修訂係參考近年國內外營養與流行病學研究，並綜合國人飲食型態與慢性病風險進行調整，強調蛋白質來源應多元，不宜過度集中於單一食物，同時也考量飽和脂肪攝取與健康風險。不過，學界對乳品攝取與健康影響仍存在不同看法，亦有營養專業團體從永續飲食與國人攝取現況出發，認為每日1杯建議具可行性。

沈靜芬表示，目前收到的意見中，除乳品外，其餘多屬文字性修正，整體爭議相對有限；後續將召開專家會議，邀集學會、業者及相關團體共同討論，盼透過專業對話凝聚共識，作為最終定案依據。

她也強調，草案雖提出每日1杯乳品方向，但實際建議已依不同族群需求進行設計，包括幼兒、青少年及長者等，會依熱量與營養需求給予不同攝取建議，並非單一標準適用所有人。

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