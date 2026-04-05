健康網》時間節律失調別輕忽 醫提醒從固定進食開始調整

專家表示，作息與進食時間混亂，會打亂腸道菌與身體節律，影響代謝、免疫，甚至整體健康狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人作息混亂、三餐不定，容易讓身體與腸道菌「不同步」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，想讓身體的時間節律更平衡，不妨先從固定進食時間、關鍵檢測與規律睡眠、日照等方法著手改善，其中，透過限時進食，每日約12小時內進食可以幫助節律校正，是重要關鍵。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，民眾只要一熬夜，很多人隔天就會很明顯覺得不舒服。那種感覺不只是「沒睡飽」，而是整個身體裡的節奏被打亂了。幾點吃飯、幾點睡覺、每天的作息穩不穩，這些看起來很日常的小事，對身體而言是重要的訊號。不只是人有生理時鐘，腸道裡的菌也活在同一個時間系統裡，而且這套節奏，會直接影響我們的代謝、免疫、修復能力，甚至整體健康狀態。

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張家銘說明，不少人的慢性問題，並非突然發生，一開始可能只是吃飯時間不固定、晚睡，接著腸道菌的節奏開始變化，慢慢地，身體處理食物的能力變差，血糖開始不穩，精神也比較容易疲累。更遭的是，這會使腸道的保護力變弱，一些原本不該跑進身體的東西開始進入血液，整個人會進入發炎的狀態。

調整上最重要的切入點是「時間」。張家銘建議，將每日進食集中在固定12小時內，例如，早上6點到晚上6點，或是更貼近自己生活型態的區間，重點不是時間點本身，而是每天都維持一致。當這個節奏固定之後，腸道菌會開始重新排列。該在進食後活躍的菌會回來，該在夜間進行修復與代謝調整的菌也會恢復運作。整體來說，腸道的環境會從混亂，慢慢走向有秩序。

同時，生活節律也需同步調整。白天多接觸自然光，幫助大腦時鐘穩定；夜晚降低光線與3C使用，讓身體順利進入休息狀態，當大腦的節律穩定，荷爾蒙的分泌會更有規律，腸道菌也會跟著回到原本的節奏。此外，也可以搭配關鍵檢測來看方向，例如，腸道菌的分析，了解目前菌相的多樣性、優勢菌群，以及是否有失衡的現象等。

張家銘總結，許多健康問題的根源在於「節奏錯亂」。當進食、睡眠與生活步調重新一致，身體與腸道菌自然會回到平衡，讓代謝與免疫功能逐步改善。

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