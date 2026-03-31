健康網》喝茶也會傷身？ 營養師揭「好茶vs.劣茶」關鍵差別

喝茶有學問！營養師曾建銘指出，別把手搖飲的茶當成好茶猛灌，最好回歸無糖現泡茶最好；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕國人愛喝茶，但真正分辨「好」與「劣」的差別不易。營養師曾建銘指出，有些病人甚至把茶當水喝，也擔心這是不是不健康？好茶也有3優點，但劣茶最怕是「化學添加物」調出來的茶。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，他引述最新發表在《Beverage Plant Research》的研究指出，喝茶確實能延年益壽，好茶帶來3個助益：

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控糖與代謝的加速器：綠茶中富含的「兒茶素」是超級好物！它能保護心血管、幫助控制血糖，還能活絡身體的代謝機能。

​長輩的護腦與鞏固肌肉防線：規律喝茶能減緩認知功能退化，並幫助延緩肌肉流失。

​抗發炎與抗菌：天然茶葉的多酚能幫助身體對抗發炎反應，提升保護力。

至於好茶，曾建銘指出，要堅持「原葉」沖泡，完整的茶葉能保留最完整的茶多酚與兒茶素，真正達到促進代謝的效果。其次是優質的茶葉泡出來帶有淡淡的天然植物清香，喝下去喉嚨會有自然回甘，茶湯清透亮澤。再來是不加糖、不加奶精，讓身體零負擔地吸收抗氧化物。

劣質茶就是越喝越傷身，尤其是全糖手搖飲，曾建銘表示，這絕對是最大的地雷！這種用「茶精」或「香精」調和的產品，廉價手搖飲或瓶裝茶常使用香料模擬茶味，幾乎沒有天然兒茶素，喝下肚的只有化學添加物。

他提醒，腎友要格外小心，泡太久的茶會釋放過多單寧酸，不僅容易傷胃，茶湯中的「鉀離子」與「草酸」濃度也會飆高，這對慢性腎臟病患來說會增加代謝負擔！

至於高糖與奶精沖泡的茶飲，曾建銘剖析，劣質茶常因苦澀而加入大量果糖與奶精，這些游離糖與反式脂肪不僅讓血糖狂飆，還會引起身體發炎，完全抵銷了茶的益處。

因此日常喝茶撇步：

​●無糖現泡最好：拒絕瓶裝含糖茶與手搖飲，回歸天然。

​●錯開正餐時間：茶會影響植物性「鐵質」與「鈣質」的吸收，建議在飯後1-2時再喝茶為佳。

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