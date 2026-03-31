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台灣出現首例「新冠BA.3.2變異株」

2026/03/31 05:30
台灣出現首例「新冠BA.3.2變異株」

▲台灣出現首例新冠BA.3.2變異株，為境外移入，個案目前已離境，未對社區造成影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

台灣首度監測到新冠新變異株。疾管署昨表示，近期於邊境檢測中，首度檢出BA.3.2變異株，個案為一名新加坡籍10歲女童，入境時因發燒採檢確診，目前已離境，未對社區造成影響。

確診星籍女童離境 未社區傳播

疾管署副署長林明誠指出，該變異株已於去年12月被世界衛生組織列為重點觀察變異株，但國內過去未曾檢出，此次為首例境外移入個案。

他說明，該名女童於3月14日來台旅遊，入境時出現38.5度發燒，經桃園國際機場檢疫人員攔檢後，自願提供唾液檢體，送驗後確認為BA.3.2。個案入境前14天皆在新加坡，來台停留至3月20日，活動範圍以台北市為主。

疫調顯示，該個案近12個月未接種新冠疫苗，入境時已依TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）評估並開立24小時內就醫敬告單，期間未造成社區傳播。疾管署評估，目前無須特別擔心接觸風險。

林明誠說，BA.3.2在全球監測初期曾短暫上升約3%至4%，但未持續擴大，目前也非主流流行株，傳播力與重症風險未見明顯提升，屬持續監測對象。

林明誠也指出，依世界衛生組織評估，現行疫苗對此類變異株仍具預防重症效果，民眾無須恐慌。他提醒65歲以上長者及慢性病患者等高風險族群，應依建議接種疫苗。

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