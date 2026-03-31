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AI成手術「第二雙眼」 提高器官辨識度

2026/03/31 05:30

記者林曉雲、楊綿傑／台北報導

AI醫療應用持續深化，台灣科技大學電機工程系特聘教授郭景明團隊，與三軍總醫院婦產部醫師合作，開發「人工智能婦科手術輔助系統」，透過即時影像辨識技術，在手術過程中自動標記器官與病灶，協助醫師判讀，提升婦科微創手術的安全性與醫療品質。

有助優化複雜手術穩定性

郭景明指出，達文西手術雖具高解析影像與穩定操作優勢，但仍缺乏觸覺回饋，且器官辨識高度仰賴醫師經驗，對年輕醫師或複雜手術情境而言仍具挑戰，團隊蒐集大量臨床手術影像，經專業醫師標註後，導入深度學習模型訓練，建立智慧辨識系統。

該系統核心為「器官圖像分割技術」，可即時辨識子宮、卵巢、輸卵管、腸道與腫瘤等關鍵結構，並以色塊標示，可達每秒30幀影像處理速度，器官辨識靈敏度達90%，已接近臨床即時應用需求。

郭景明強調，AI並非取代醫師，而是成為「手術中的第二雙眼」，在血管或輸尿管等易受損區域提供即時提醒，團隊持續優化系統在不同光源、出血或視線受阻情境下的穩定性。

郭景明表示，該技術具高度延展性，未來可應用於其他內視鏡與微創手術，除了獲得第22屆國家新創獎肯定之外，團隊也完成技術移轉。

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