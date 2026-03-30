自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

體重破百孕婦檢測出妊娠糖尿病 連續性血糖監測器加強監測順利產下女嬰

2026/03/30 12:08

36歲陳姓女子體重破百，好不容易成功懷孕，卻確診為妊娠糖尿病，經衛生福利部豐原醫院建議裝設連續性血糖監測器（CGM），成功產下女嬰。（豐原醫院提供）

36歲陳姓女子體重破百，好不容易成功懷孕，卻確診為妊娠糖尿病，經衛生福利部豐原醫院建議裝設連續性血糖監測器（CGM），成功產下女嬰。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 36歲陳姓女子體重破百，好不容易成功懷孕，懷孕24週接受75克葡萄糖耐受測試時，血糖高達213 mg/dl，確診為妊娠糖尿病，經醫師建議裝設連續性血糖監測器（Continuous Glucose Monitoring, CGM），透過皮下感測器24小時監測血糖變化，順利產下女嬰；衛生福利部豐原醫院新陳代謝科主任林育玲表示，妊娠糖尿病不只影響孕期，並增加產婦日後罹患第2型糖尿病的風險，孩子未來出現肥胖與代謝疾病的機率也相對增加，孕期血糖管理格外重要。

林育玲指出，台灣妊娠糖尿病盛行率由過去約5%至7%上升至約15%至18%，顯示每6名孕婦中就可能有1人面臨血糖異常問題。妊娠糖尿病多數沒有明顯症狀，若血糖控制不佳，胎兒可能過度生長形成巨嬰，增加肩難產、出生後低血糖甚至危及生命的風險；孕婦本身也可能面臨羊水過多、早產、子癲前症與剖腹產機率上升等問題。

連續血糖監測（CGM）已納入健保給付。（豐原醫院提供）

連續血糖監測（CGM）已納入健保給付。（豐原醫院提供）

林育玲表示，懷孕期間胎盤分泌的荷爾蒙會降低胰島素作用，使血糖較平時更難控制，若合併高齡或體重過重，風險更為明顯；胎兒長期處於高血糖環境，就像吸收過多養分，會長得特別快，嬰兒體重過大不僅增加生產困難，也可能提高新生兒併發症機率，但妊娠糖尿病只要及早發現並穩定控制，大多數孕婦都能平安生產，僅少部分需合併胰島素治療。

林育玲表示，高齡產婦、懷孕前體重過重或肥胖者、有糖尿病家族史，或曾生過體重過重嬰兒的孕婦，都屬妊娠糖尿病高風險族群，應提早接受篩檢與醫師評估，把握孕期黃金控制期，透過專業醫療團隊介入與科技輔助工具協助，就能大幅降低母嬰併發症風險，目前CGM已納入健保給付，適用對象包括第1型糖尿病患者、懷孕中的第2型糖尿病患者，以及需施打胰島素的妊娠糖尿病孕婦。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中