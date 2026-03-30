體重破百孕婦檢測出妊娠糖尿病 連續性血糖監測器加強監測順利產下女嬰

36歲陳姓女子體重破百，好不容易成功懷孕，卻確診為妊娠糖尿病，經衛生福利部豐原醫院建議裝設連續性血糖監測器（CGM），成功產下女嬰。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 36歲陳姓女子體重破百，好不容易成功懷孕，懷孕24週接受75克葡萄糖耐受測試時，血糖高達213 mg/dl，確診為妊娠糖尿病，經醫師建議裝設連續性血糖監測器（Continuous Glucose Monitoring, CGM），透過皮下感測器24小時監測血糖變化，順利產下女嬰；衛生福利部豐原醫院新陳代謝科主任林育玲表示，妊娠糖尿病不只影響孕期，並增加產婦日後罹患第2型糖尿病的風險，孩子未來出現肥胖與代謝疾病的機率也相對增加，孕期血糖管理格外重要。

林育玲指出，台灣妊娠糖尿病盛行率由過去約5%至7%上升至約15%至18%，顯示每6名孕婦中就可能有1人面臨血糖異常問題。妊娠糖尿病多數沒有明顯症狀，若血糖控制不佳，胎兒可能過度生長形成巨嬰，增加肩難產、出生後低血糖甚至危及生命的風險；孕婦本身也可能面臨羊水過多、早產、子癲前症與剖腹產機率上升等問題。

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連續血糖監測（CGM）已納入健保給付。（豐原醫院提供）

林育玲表示，懷孕期間胎盤分泌的荷爾蒙會降低胰島素作用，使血糖較平時更難控制，若合併高齡或體重過重，風險更為明顯；胎兒長期處於高血糖環境，就像吸收過多養分，會長得特別快，嬰兒體重過大不僅增加生產困難，也可能提高新生兒併發症機率，但妊娠糖尿病只要及早發現並穩定控制，大多數孕婦都能平安生產，僅少部分需合併胰島素治療。

林育玲表示，高齡產婦、懷孕前體重過重或肥胖者、有糖尿病家族史，或曾生過體重過重嬰兒的孕婦，都屬妊娠糖尿病高風險族群，應提早接受篩檢與醫師評估，把握孕期黃金控制期，透過專業醫療團隊介入與科技輔助工具協助，就能大幅降低母嬰併發症風險，目前CGM已納入健保給付，適用對象包括第1型糖尿病患者、懷孕中的第2型糖尿病患者，以及需施打胰島素的妊娠糖尿病孕婦。

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