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健康 > 杏林動態

獲2026亞洲醫療雙項獎 國泰醫院：ESG與病人安全獲肯定

2026/03/30 14:26

國泰醫院獲「亞洲醫療大獎Healthcare Asia Awards」2個獎項。（國泰醫院提供）

國泰醫院獲「亞洲醫療大獎Healthcare Asia Awards」2個獎項。（國泰醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕2026年「亞洲醫療大獎Healthcare Asia Awards」日前舉辦頒獎典禮，國泰醫院榮獲「ESG Program of the Year」與「Patient Safety Initiative of the Year」2項國際大獎，在ESG與病人安全等面向獲得國際肯定。

國泰醫院指出，「亞洲醫療大獎」深度評估醫療機構的創新性、對病人照護的實質影響及社群貢獻，是國際醫療品質的指標，也是各醫院相互交流學習的重要平台。

國泰醫院院長簡志誠表示，唯有同時守護地球環境與病人健康，才能真正落實以人為本的永續醫療，未來醫院將持續深化數位轉型，並以數據驅動醫療品質提升，也盼與醫界分享醫院的經驗，共同促進區域醫療體系的安全發展。

簡志誠也強調，病人安全是醫院長期以來的核心承諾，院方透過強化早期風險辨識機制，及推動「團隊資源管理」（TRM），提升跨專業溝通與協作，並隨著持續優化制度與流程，不斷提升臨床照護的透明度與一致性。

此外，國泰醫院導入智慧醫療系統的輔助，包括智慧交班工具及臨床決策支持系統，更進一步改善溝通品質與促進病人參與，全面提升整體照護品質。

簡志誠說，永續發展方面，國泰綜合醫院以「氣候、健康、培力」三大面向為核心，完成ISO溫室氣體盤查與能源管理系統導入，並透過高效能設備與低碳飲食推廣，年度減碳量超過400噸CO2e。

另國泰醫院導入彈性工時與心理支持，並積極參與社區照護與國際合作推動慢性病防治，同時致力強化全院永續知能，院內已有43位主管取得「氣候與健康管理師」證照。

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