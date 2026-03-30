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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不開刀也能治腦瘤！ 高秀引進全台首部精準陀螺刀ZAP-X

2026/03/30 14:30

ZAP-X重達數噸，獨特的陀螺式旋轉系統，能精確定位並治療直徑僅數毫米的微小病灶。（記者蘇福男攝）

ZAP-X重達數噸，獨特的陀螺式旋轉系統，能精確定位並治療直徑僅數毫米的微小病灶。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院斥資近億元，從美國導入全國第一台立體定向放射外科（SRS）治療技術精準陀螺刀（ZAP-X），手術無傷口、不流血，也不需全身麻醉，單次治療只需30分鐘至1小時，門診治療當天即可返家休養，提供腦神經腫瘤與相關疾病另一項非侵入性放射治療選項。

秀傳醫療體系今（30）日上午10點在路竹高秀醫院舉行揭牌典禮，包括前立法院長王金平、衛福部健保署長陳亮妤、衛福部醫事司副司長劉玉菁、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、南科管理局長鄭秀絨和ZAP－X發明人John Adler博士等人共同出席見證，總統賴清德也特地賀電祝福。

ZAP-X具有自我屏蔽設計，無需設置傳統大型屏蔽空間。（記者蘇福男攝）

ZAP-X具有自我屏蔽設計，無需設置傳統大型屏蔽空間。（記者蘇福男攝）

John Adler博士表示，ZAP-X是專門為腦部、顱底及頸部淋巴疾病打造的治療平台系統，可制定超過1000個治療角度，且像陀螺般運轉，可精準集中在病灶上，減少對正常腦神經的影響，一次可同時處理30至50顆腫瘤，且系統具有自我屏蔽設計，無需設置傳統大型屏蔽空間，當初的設計理念夢想成真，ZAP-X是很大的醫療突破，能兼顧到頭頸癌病人的生活品質，希望大家相信ZAP-X帶來的價值。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，ZAP-X重達數噸，獨特的陀螺式旋轉系統，能夠精確定位，並治療直徑僅數毫米的微小病灶，他到國外參觀得知有這麼先進的儀器，不惜重本引進來台，並在高秀開設「ZAP-X無創腦神經放射手術中心」，集結神經外科、放射腫瘤科、影像醫學科等多科專家，組成醫療團隊服務國內病患。

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