台灣出現首例「新冠變異株」！10歲新加坡籍女童入境 來台旅遊期間曝光

疾管署副署長林明誠指出，台灣首度監測到新冠新變異株，為一名新加坡籍10歲女童入境時發燒採檢確診，已離境未造成社區影響。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣首度監測到新冠新變異株。疾管署表示，近期於邊境檢測中，首度檢出BA.3.2變異株，個案為一名新加坡籍10歲女童，入境時因發燒採檢確診，目前已離境，未對社區造成影響。

疾管署副署長林明誠指出，該變異株已於去年12月被世界衛生組織列為重點觀察變異株，但國內過去未曾檢出，此次為首例境外移入個案。

請繼續往下閱讀...

他說明，該名女童於3月14日來台旅遊，入境時出現38.5度發燒，經桃園國際機場檢疫人員攔檢後，自願提供唾液檢體，送驗後確認為BA.3.2。個案入境前14天皆在新加坡，來台停留至3月20日，活動範圍以台北市為主。

疫調顯示，該個案近12個月未接種新冠疫苗，入境時已依TOCC評估並開立24小時內就醫敬告單，期間未造成社區傳播。疾管署評估，目前無須特別擔心接觸風險。

林明誠表示，BA.3.2在全球監測初期曾短暫上升約3%至4%，但未持續擴大，目前也非主流流行株，傳播力與重症風險未見明顯提升，屬持續監測對象。

他也指出，依世界衛生組織評估，現行疫苗對此類變異株仍具預防重症效果，民眾無須恐慌。不過仍提醒65歲以上長者及慢性病患者等高風險族群，應依建議接種疫苗。

此外，國際疫情方面，日本整體疫情呈下降趨勢，但沖繩縣近4週疫情上升1.2倍，仍需持續觀察。林明誠強調，將持續透過邊境監測掌握變異株動態，確保國內疫情風險可控。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法