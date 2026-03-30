感冒好了卻不斷乾咳 超過3週應就醫

阮綜合醫院胸腔內科主任蕭惠元指「感染後咳嗽」是因氣管黏膜受損，雖會自行痊癒，但若超過3週就應就醫檢查。（阮綜合醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕不少人感冒好，卻仍出現喉嚨乾癢、咳嗽不斷的情形，33歲KTV領班在農曆新年感冒痊癒後，持續乾咳近半個月，破壞客人嗨歌氣氛；61歲家庭主婦則是感冒發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀就醫改善後，卻斷斷續續乾咳了快1個月。胸腔內科醫師提醒，「感染後咳嗽」超過3週就應就醫檢查是否有肺部疾病。

高雄阮綜合醫院胸腔內科主任蕭惠元指出，流感或風寒感冒的患者在發燒、流鼻水等症狀康復後，會有持續一段時間的乾咳，主要是感染受損的氣管黏膜，在發炎後的修復過程中，對氣溫及環境仍極為敏感，此時像是喝冷飲、講話太久、吹到冷風、接觸空污、塵螨等，都可能引起喉嚨乾癢乾咳，或陣發性的爆咳，有的患者甚至咳到漏尿或胸壁疼痛。

請繼續往下閱讀...

61歲家庭主婦感冒後咳，就醫檢查胸腔X光片幸好無明顯浸潤或肺炎陰影。（阮綜合醫院提供）

「感染後咳嗽」的喉嚨乾癢、乾咳會伴隨白痰或清痰，通常2-4週內會逐漸好轉，但患有氣喘、肺阻塞或慢性支氣管炎、氣管敏感等本身氣管不佳者，恢復期可能長達2個月。若是原本的清痰轉變為黃綠色，變得濃稠、量多，甚至出現咳血、再度發燒等危險徵兆就應盡快檢查治療；若感到呼吸困難、胸悶胸痛或有氣喘般的「咻咻」聲，顯示氣管發炎變嚴重，若未及時治療將導致缺氧、呼吸衰竭，不可輕忽！

蕭惠元建議，患者外出可配戴口罩隔絕冷空氣、保護氣管。同時多喝溫開水，以溫鹽水漱口殺菌，少吃容易生痰的甜食及冷飲，暫時不吃油炸辛辣酸等刺激食物，天冷時可戴圍巾保護氣管，睡覺時頭部墊高以避免喉頭有分泌物或異物感，提醒咳嗽超過3週就盡快就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法