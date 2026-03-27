健康網》睡不好 傷攝護腺？醫：夜間頻繁醒來當心

泌尿科醫師林柏廷表示，在睡眠與肥大之間，睪固酮可能是關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠不足也會讓攝護腺變大嗎？泌尿科醫師林柏廷在「泌尿科 林柏廷醫師」表示，在睡眠與肥大之間，睪固酮可能是關鍵。

林柏廷表示，如果說攝護腺肥大會讓睡眠變差，大家很容易理解。畢竟頻尿、急尿、一個晚上去廁所好幾次，想睡個好覺都難。但如果反過來說：睡不好也會讓攝護腺變大呢？乍聽之下，很多人會覺得不可思議。「睡不好不就是隔天累一點而已，怎麼會和攝護腺扯上關係？」

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林柏廷表示，「睡眠和排尿障礙之間，早就不是各自獨立的兩件事。」而中間一個很重要的連結，就是荷爾蒙，尤其是男性的睪固酮。睪固酮不只和性慾、體力、肌肉量有關，也會影響攝護腺的代謝與生長。而它的分泌，又深深受到睡眠品質影響。換句話說，睡眠、荷爾蒙與攝護腺，常常是在同一條線上互相牽動。

睡眠結構 影響睪固酮分泌

男性的睪固酮並不是全天平均分泌，而是有明顯晝夜節律，與睡眠週期（尤其是快速動眼期）密切連動。一般來說，人在睡著之後，睪固酮濃度會逐漸上升；清醒時則會下降。如果夜裡一直醒來，這條原本應該穩定上升的曲線，就容易被打斷。

林柏廷比喻，這很像手機半夜在充電。如果你每隔一段時間就把插頭拔掉，電不是完全充不進去，而是一直充不滿。所以，真正重要的不只是「幾點睡」，還包括睡得夠不夠久、睡得夠不夠完整。有些研究甚至指出，睡眠總量對睪固酮調節的影響，可能比入睡時間本身更大。

睡眠不足 讓睪固酮下降

研究顯示，當完全睡眠剝奪超過 24 小時，血清睪固酮會明顯下降。另外，也有針對健康年輕男性的對照研究發現：如果連續一週每晚只睡 5 小時，白天的睪固酮濃度可能下降約 10% 到 15%，同時活力也會變差。

林柏廷比喻，身體對少睡並不遲鈍，它很快就會用荷爾蒙的變化告訴你：現在不是正常狀態。

睪固酮低 可能是肥大推進者

很多人直覺認為，攝護腺肥大一定是因為「睪固酮太高」。但事情其實沒有這麼單純。越來越多研究發現，攝護腺肥大的病理變化，未必是睪固酮過高造成；相反地，睪固酮偏低的身體環境，可能會推升肥大。因為低睪固酮常常不是單獨出現。它背後經常伴隨脂肪增加、代謝異常、慢性發炎等變化，而這些因素都可能讓攝護腺與排尿症狀惡化。可以想成：一個社區管理出了問題。不是某一戶特別吵，而是整個系統都開始失衡：排水變差、走道變窄、照明也壞了。

最後表現在身上的，就是睡眠越來越差、排尿越來越不順。所以，睡眠破碎造成的睪固酮下降，可能不只是疲倦的結果，還可能是推進攝護腺肥大的一條隱性路徑。

把纏繞在一起的線頭找出來

林柏廷表示，「夜尿、疲倦、排尿變差，很多時候不該分開看。臨床上最可惜的，是只盯著單一症狀。有人一直治夜尿，卻忽略自己長期睡眠破碎；也有人覺得只是工作太累，卻沒發現排尿變慢、夜醒次數增加，已經持續很久。但身體常常不是一次只壞一個零件。它更像是幾個系統同時在互相拉扯。」

林柏廷表示，「把睡眠、荷爾蒙、攝護腺放在同一張地圖上，反而更容易找到真正的根源。睡眠從來不是背景音。它會參與身體很多重要決策。而夜尿，也不只是麻煩而已；有時候，它是在提醒你：身體的節律，可能已經開始亂了。與其忍耐，不如試著把這些訊號串起來看。」

「有時候，真正值得被重視的，不只是你半夜醒了幾次，而是你的身體，已經求救多久了。」

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