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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》一根香蕉差很大？ 營養師揭密：這樣搭血糖才不暴衝

2026/03/27 07:24

專家表示，黃皮香蕉搭配雞蛋或蛋白飲，讓血糖更穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，黃皮香蕉搭配雞蛋或蛋白飲，讓血糖更穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕香蕉的顏色代表營養轉換過程，不同成熟度對身體的作用不同。營養師陳珮淳指出，綠皮香蕉建議搭配無糖優格與堅果，幫助提升飽足感；黃皮香蕉搭配雞蛋或蛋白飲，讓血糖更穩定；黑斑香蕉則適合搭配黑咖啡或無糖茶，平衡甜度，避免攝取過多糖分。換言之，掌握香蕉顏色與正確搭配，是達到健康的關鍵。

一根香蕉營養大不同，選擇的關鍵在於想變瘦，還是提升防護力！陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，香蕉顏色等同營養轉換過程，選對效果差很大，他歸納不同顏色香蕉的營養作用：

●綠皮香蕉，減脂族的「飽足神隊友」

它仍屬澱粉階段，消化慢、飽足感強，適合想控制飲食、維持穩定狀態的族群。核心成分抗性澱粉可進入腸道幫助好菌生長、延緩糖分吸收。

建議搭配：無糖優格與堅果，補充蛋白質和健康脂肪，提升飽足感並減少暴食。

綠皮香蕉仍屬澱粉階段，消化慢、飽足感強，適合想控制飲食的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

綠皮香蕉仍屬澱粉階段，消化慢、飽足感強，適合想控制飲食的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

●黃皮香蕉，日常補給的「能量補充站」

澱粉已部分轉化為糖，吸收快且易消化，含有維生素B群與天然糖分，能快速補充能量並穩定情緒。

建議搭配：雞蛋或蛋白飲，穩定血糖、延長體力，適合上班族或運動前後食用。

●黑斑香蕉，抗氧化的「營養濃縮版」

成熟度最高，抗氧化物與多酚含量豐富，有助身體對抗環境壓力，適合想補充營養的族群，可當健康甜點，但糖分較高，注意不要過量。

建議搭配：黑咖啡或無糖茶，可平衡甜度並減少額外糖分攝取，作為健康甜點最佳。

陳珮淳總結，沒有絕對的「最好香蕉」，只有最適合的顏色與搭配方法。掌握香蕉成熟度與食物組合，身體才能充分吸收營養，搭配對，效果差很多。

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