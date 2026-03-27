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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃太鹹害高血壓又傷腦 研究揭啟動慢性發炎3大危害

2026/03/27 06:23

科博特診所院長劉博仁引述國外研究指出，攝取過量鹽分不僅造成高血壓，還可能是啟動全身慢性發炎的隱形開關，引發一連串健康危機；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁引述國外研究指出，攝取過量鹽分不僅造成高血壓，還可能是啟動全身慢性發炎的隱形開關，引發一連串健康危機；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為吃太鹹頂多口渴、水腫，其實問題可能更嚴重。科博特診所院長劉博仁引述國外研究指出，攝取過量鹽分不僅影響血壓、造成高血壓，還可能是啟動全身慢性發炎的隱形開關，甚至能從大腦、腸道一路影響到免疫系統，引發一連串健康危機。

研究：吃太鹹3大危害

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，根據2025年發表於《Neuron》以及《Frontiers in Microbiology》等權威期刊的研究，吃太鹹對身體的傷害比我們想像中更深，包括以下3大項：

大腦發炎與高血壓的新機制：最新研究發現，高鹽飲食會直接引發大腦特定區域的免疫細胞活化，產生「腦部炎症」。這種發炎會刺激血管加壓素分泌，導致血壓升高。這也說明為什麼有些人的高血壓對傳統藥物反應不佳，因為源頭可能在大腦的發炎反應。

破壞腸道屏障與微菌叢：高鹽會導致腸道微生態失衡，增加促發炎細胞因子的水平，並損傷腸道黏膜屏障。當腸道「漏了」，細菌代謝物進入血液，就會引發全身性的慢性發炎。

免疫系統的誤判：即使目前沒有明顯的系統性疾病，如自體免疫疾病，高鹽環境仍會誘導T細胞轉化為具致病性的Th17細胞。這會讓免疫系統處於過度敏感狀態，不僅削弱了對抗細菌的能力，還可能增加日後罹患類風濕性關節炎或紅斑性狼瘡的風險。

高鹽飲食5大風險

劉博仁指出，吃太鹹除了容易導致高血壓，長期高鹽還與以下問題密切相關：1.心血管疾病：增加中風與缺血性心臟病的風險。2.腎臟負擔：導致尿蛋白增加，加速腎功能退化。3.骨質疏鬆：過多的鈉排泄時會帶走鈣質。4.胃癌風險：高濃度的鹽分會損傷胃黏膜，增加致癌風險。5.認知功能下降：透過前述的大腦發炎機制，可能影響記憶與思考能力。

4招有助控制鹽分

劉博仁說，世界衛生組織（WHO）建議，成年人每日鹽分攝取應少於5g、約2000mg 的鈉。建議日常生活中可以這樣做：

1.善用天然辛香料：利用蔥、薑、蒜、洋蔥、檸檬汁、香菜或黑胡椒來提味，減少對食鹽和醬油的依賴。

2.閱讀食品標籤：購買包裝食品時，注意標示的鈉含量。有些吃起來不鹹的零，如吐司、餅乾，鈉含量往往高得驚人。

3.減少加工食品：培根、火腿、泡麵及各種醃漬品是鈉的主要來源，儘量選擇新鮮的原型食物。

4.蔬果輔助排鈉：攝取含鉀量較高的蔬果，如香蕉、菠菜、酪梨，有助身體排出多餘鈉離子。

劉博仁提醒，飲食中的鹽，適量是電解質平衡的關鍵，過量則是慢性發炎的元凶。無論是否有慢性病背景，為了保護血管與大腦的年輕，仍建議落實「輕食鹽」生活。

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