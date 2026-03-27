健康網》天天都在吃塑膠！ 營養師曝3大隱形地雷默默傷肝腎

營養師曾建銘提醒，奈米塑膠極為微小，容易蓄積肝腎中，日常容易忽略的3大隱形地雷，包括：瓶裝水、立體茶包等，宜採減法對策降低攝入風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來環保意識抬頭，許多人開始減少使用塑膠製品。但你可能不知道，肉眼看不見的「微塑膠」正經由喝水、泡茶，甚至呼吸，悄悄潛入我們體內，也對健康造成隱形威脅。對此，營養師曾建銘指出，日常容易忽略的3大隱形塑膠微粒地雷，包括：瓶裝水、立體茶包與室內灰塵，並提醒奈米塑膠極為微小，會蓄積於肝腎等器官，甚至造成發炎與細胞損傷，建議採行減法對策，降低攝入風險。

曾建銘於臉書粉專發文表示，近期《美國國家科學院院刊》（PNAS）的最新研究指出，一瓶500毫升的瓶裝水，竟可能釋放高達10萬顆的微塑膠與奈米塑膠。面對無孔不入的塑膠微粒，特別提醒現代生活不可能做到100%零塑膠，但可建立「減少頻率」的減法觀念，降低影響。

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3大地雷與減法對策

曾建銘說明，日常生活中有三大容易被忽略的微塑膠陷阱，可透過務實的方法，將健康風險降到最低：

●瓶裝水：寶特瓶在運送、存放過程中若經高溫曝曬，極易加速釋放微塑膠。建議養成外出自備不鏽鋼或玻璃水壺的習慣，若偶爾買瓶裝也不要有罪惡感。只要避免「每天依賴瓶裝水」或是「把瓶裝水長期放在高溫的車廂內喝」，有意識地減少購買頻率，就能大幅降低微塑膠的攝入量。

●立體茶包：市售許多標榜絲質或立體三角的茶包，多為PET塑膠或尼龍材質，在高溫熱水中是否會釋放微粒，目前科學界仍持保留態度。建議安全做法是直接沖泡散裝茶葉，若在外必須使用茶包，盡量不要長時間浸泡於高溫熱水中，或是挑選無漂白純棉紙袋、有「無塑膠」認證的產品。

●室內灰塵：微塑膠不只是吃進人體，還會被吸入。室內環境充滿了來自衣物化纖、地毯、窗簾等塑膠製品掉落的微粒，長時間待在室內，容易不知不覺吸入。建議維持室內通風，打掃時使用配備HEPA濾網的吸塵器與空氣清淨機，才能有效攔截微米與奈米等級的懸浮塑膠微粒，避免吸塵器排氣造成二次揚塵。

曾建銘指出，尺寸在1微米到5毫米之間的稱為「微塑膠」，小於1微米的則稱為「奈米塑膠」。體積較大的微塑膠確實能透過腸道隨糞便排出；但體積極小的奈米塑膠則會穿透腸道壁與肺泡屏障，進入血液並蓄積在肝臟、腎臟等核心器官中，人體無法將它們代謝或排出，可能引發慢性發炎與細胞氧化壓力。建議多吃蔬菜水果攝取豐富的抗氧化物與植化素，有助抵抗塑膠微粒在體內造成的發炎反應與細胞損傷。

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