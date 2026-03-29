自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》5年心肌梗塞2次！ 醫揭洗腎背後的隱形危機

2026/03/29 09:20

洪永祥診所院長洪永祥指出，在洗腎的「頭號殺手」，其實不是腎臟本身，而是心臟。（資料照）

洪永祥診所院長洪永祥指出，在洗腎的「頭號殺手」，其實不是腎臟本身，而是心臟。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕洗腎的人一定常被耳提面命，「水不要喝太多」、「磷要控制好」，不然會心臟衰竭，洪永祥診所院長洪永祥指出，在洗腎的「頭號殺手」，其實不是腎臟本身，而是心臟。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，在接受腎臟專科訓練時，教授跟後輩一再叮嚀：「永遠不要忘記，要照顧好洗腎腎友，務必要積極照顧好他們的心臟」。

洪永祥也舉了一個活生生的洗腎例子，一位大姐是長期透析的腎友，但她最困擾的不在腎臟，而在心臟。她患有嚴重的冠心病，過去5年內，她經歷了2次急性心肌梗塞，全身上下已經放了5支心臟支架。即便如此，每過了一段時間心血管堵塞的噩夢依然纏著她。每次洗腎時血壓的波動，對她來說都像是在鬼門關前徘徊。

洪永祥解釋，腎友的血管環境極端惡劣，高磷、高血脂、發炎、加上尿毒素與水分累積，讓血管就像一條長滿鏽垢的自來水管。支架雖然撐開了局部，但整條血管處在身體微環境的「發炎風暴」從未停過，新傷口與血栓就會在支架邊緣不斷冒出來。

大姐日子過得很不安穩，洪永祥看著她發青的臉，先從她的飲食改善做起，暫停所有的加工食品與降低飽和脂肪攝取量，請她每餐多攝取五顏六色的蔬果富含植化素與膳食纖維，白肉取代紅肉，每日開始攝取高濃度、無污染、EPA/DHA比例正確的「深海魚油」。沒有想到這樣改善與加強攝取營養素，她2年來，一次都沒有再因心臟問題掛急診。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中