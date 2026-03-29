健康網》5年心肌梗塞2次！ 醫揭洗腎背後的隱形危機

洪永祥診所院長洪永祥指出，在洗腎的「頭號殺手」，其實不是腎臟本身，而是心臟。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕洗腎的人一定常被耳提面命，「水不要喝太多」、「磷要控制好」，不然會心臟衰竭，洪永祥診所院長洪永祥指出，在洗腎的「頭號殺手」，其實不是腎臟本身，而是心臟。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，在接受腎臟專科訓練時，教授跟後輩一再叮嚀：「永遠不要忘記，要照顧好洗腎腎友，務必要積極照顧好他們的心臟」。

請繼續往下閱讀...

洪永祥也舉了一個活生生的洗腎例子，一位大姐是長期透析的腎友，但她最困擾的不在腎臟，而在心臟。她患有嚴重的冠心病，過去5年內，她經歷了2次急性心肌梗塞，全身上下已經放了5支心臟支架。即便如此，每過了一段時間心血管堵塞的噩夢依然纏著她。每次洗腎時血壓的波動，對她來說都像是在鬼門關前徘徊。

洪永祥解釋，腎友的血管環境極端惡劣，高磷、高血脂、發炎、加上尿毒素與水分累積，讓血管就像一條長滿鏽垢的自來水管。支架雖然撐開了局部，但整條血管處在身體微環境的「發炎風暴」從未停過，新傷口與血栓就會在支架邊緣不斷冒出來。

大姐日子過得很不安穩，洪永祥看著她發青的臉，先從她的飲食改善做起，暫停所有的加工食品與降低飽和脂肪攝取量，請她每餐多攝取五顏六色的蔬果富含植化素與膳食纖維，白肉取代紅肉，每日開始攝取高濃度、無污染、EPA/DHA比例正確的「深海魚油」。沒有想到這樣改善與加強攝取營養素，她2年來，一次都沒有再因心臟問題掛急診。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法