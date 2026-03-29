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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》眼黃、皮癢、疲憊？醫：恐是肝臟發警報

2026/03/29 10:16

若你時常感到眼黃、皮癢、人好累；這不是老了，是肝臟在求救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若你時常感到眼黃、皮癢、人好累；這不是老了，是肝臟在求救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若你時常感到眼黃、皮癢、疲憊；這不是老了，是肝臟在求救。腸胃科醫師卓韋儒於「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，「醫師，我只是容易累、皮膚癢，沒想到一檢查發現健康出問題。」這是診間最讓人遺憾的一句話。肝臟是沈默的器官，它不喊痛。 等到它真的撐不住，才會用一些「微小卻詭異」的方式提醒你。卓韋儒建議透過照鏡子，檢查自己的健康狀況。

卓醫師教學：一秒自檢（眼瞼自檢法）

請對著鏡子，輕輕拉開下眼瞼。

正常：乾淨的磁白色。

警訊：淡黃色、偏黃、甚至帶橘色；這就是「黃疸」，代表膽紅素異常，可能是肝細胞受損或膽道問題。這不只是熬夜，更不是單純疲勞！

除了眼黃，這 2 個症狀更不能拖

沒疹子、卻受不了的「怪癢」：不是皮膚過敏，而是從「骨子裡」癢出來；常與膽鹽累積、膽汁淤積有關，擦止癢藥通常無效。

睡不飽的「深層疲憊」：代謝廢物清不乾淨，疲勞感會不斷堆疊；這種累，週末睡 12 小時也救不了。

破除迷思：肝指數正常就沒事？

卓韋儒強調「不一定」。抽血（AST / ALT）反映的是「當下發炎」。 早期肝硬化或肝癌，肝指數有可能是正常的。完整的評估需要：抽血檢驗、腹部超音波。「超音波就像醫師的眼睛，能直接看清肝臟的真相。」

卓韋儒總結，肝臟不喊痛，但它給的每個小訊號都值得被認真對待。 與其等身體撐不住，不如在它還「撐得住」時，好好盤點一次。

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