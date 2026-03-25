健康網》咳到撕心裂肺竟是警訊！ 林志潔回憶罹癌前6年老是忽視

即將走馬上任的總統府國安諮詢委員林志潔回顧12年抗癌心路歷程，她表示，年過40歲，要能定期健檢，留意身體的變化。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕即將出任總統府國安諮詢委員的陽明交大法律學者林志潔在臉書分享罹患肺腺癌1期的心路歷程。她表示，切除肺葉以後，對於菸味特別敏感，抗癌12年，對於呵護好免疫力很重要。

林志潔指出，在2008年生產完到2014年確診罹癌症，這個6年的時間，她自曝過得像拚命三郎般，一旦工作起來，六親不認，研究教學服務各種工作爆炸，又要負責科法建院，當時生產完沒有休息夠，照顧孩子睡不飽，吃飯隨便三餐不定時，熬夜家常便飯，身體健康被蹂躪到狀況極糟。

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她回憶那段時間，每年平均感冒3次，每次都咳到撕心裂肺，甚至會失聲長達一週，扁桃腺常常發炎，胃食道逆流外加脹氣，總是覺得很累。林志潔說：「其實這些都是身體無言的抗議，但當時工作起來就六親不認的我，自恃年輕，全然沒想到會罹患癌症」。

但這段抗癌的過程中，林志潔指出，改變最多的是心情，因為改變了才能改變面對生命的態度，才能重新建立自己生活的軸心。於是在效率不減下，在碰到任何得失非己能控的事，絕不糾結，勝敗淡然，寵辱不驚。每天用餐都會好好吃，用感恩的心過好每一天。

林志潔這樣改變，感冒次數大減，胃食道逆流和食道潰瘍已全好，沒有失眠問題，除了想要瘦一點，讓圓臉可以稍微變成瓜子一點之外，自己知道，現在的免疫力比40歲罹癌時的自己好太多。

她指出，自己不抽菸、少下廚更無肺癌家族史，幸好從低劑量電腦斷層掃描（LDCT）健檢中意外發現肺部腫瘤，從震驚到接受，切除了3分之1的肺葉和部分淋巴，相對也影響到肺活量與手臂活動。林志潔感恩於自己重生，走過抗癌的12年，擔任肺病防治基金會志工，積極推廣戴口罩與早期篩檢。

林志潔呼籲，年過40歲，要能定期健檢，留意身體的變化。也提醒喜歡烹飪的人，炒菜要戴口罩，即使開了抽油煙機。有機會多到森林中呼吸新鮮空氣。

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