健康網》胸口灼熱以為火燒心？ 醫示警：恐是心臟缺血在求救

心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，胸口灼熱未必是胃酸逆流，也可能與心臟缺血有關，兩者雖症狀相似，危險程度卻天差地遠；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胸口出現悶悶、燒灼不適感，許多人第一時間會聯想到胃食道逆流，認為吃點胃藥就能緩解。心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑醫師表示，胸口灼熱未必是胃酸逆流，也可能與心臟缺血有關，兩者雖症狀相似，危險程度卻天差地遠；火燒心只是讓你不舒服，心臟缺血卻可能致命，提醒須留意5大特徵，以免誤判恐延誤就醫時機。

胃食道逆流5症狀

凌濼傑於臉書粉專「凌濼傑醫師｜心臟內科與心律不整筆記」發文表示，胃食道逆流的典型表現，包括：1.胸口灼熱感（火燒心）；2.酸水上湧、喉嚨卡卡；3.飯後或躺下時加重；4.胸痛從鎖骨後方往上延伸；5.制酸劑可緩解。一般來說，火燒心通常和「吃」有關，例如：吃太飽、吃太油、吃消夜、吃完就躺，症狀就會出現，吃胃藥可改善，和運動較無直接關係。

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心臟缺血危險5訊號

至於心臟缺血的胸痛症狀，包括：1.胸口像被壓住、緊緊的、悶痛；2.常常在爬樓梯、走路、搬重物等勞累時出現；3.疼痛可能延伸到左手臂、下巴、後背；4.伴隨冒冷汗、喘不過氣、噁心想吐；5.休息之後或使用硝酸甘油會緩解，但這正是心絞痛的特徵。

最危險情況：2種一起來

凌濼傑表示，研究指出，大約有三到四成的非心因性胸痛患者，其實合併有胃食道逆流。更棘手的是，有些心臟病患者因為安慰劑效應，吃了胃藥也會「感覺好一點」，但這反而延誤就醫時機。提醒胃藥有效並不代表不是心臟病，若有三高、抽菸、家族史，胸痛絕對不能只靠「吃胃藥看看」來判斷。

凌濼傑建議，胸痛超過15分鐘未緩解、合併冒冷汗或喘，應立刻前往醫療院所，盡量不要自己開車。此外，40歲以上、有心血管危險因子的人，第一次出現胸痛時，務必前往醫院做心電圖和抽血檢查。凌濼傑提醒，長期火燒心也別輕忽，反覆逆流會傷害食道，建議應前往腸胃科做完整評估。

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