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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》女童腸病毒併發心肌炎7天猝逝！ 醫：當心5警訊

2026/03/25 15:38

國內腸病毒疫情升溫，1名重症女童短短7天併發猛爆性心肌炎不幸死亡，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰指出，心肌炎看似感冒或腸胃炎，父母不可輕忽；情境照。（取自freepik）

國內腸病毒疫情升溫，1名重症女童短短7天併發猛爆性心肌炎不幸死亡，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰指出，心肌炎看似感冒或腸胃炎，父母不可輕忽；情境照。（取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國內腸病毒疫情升溫，上週新增2例重症病例，其中1名女童因感染克沙奇A4型，短短7天併發猛爆性心肌炎不幸死亡。對此，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰指出，很多心肌炎的孩子一開始就像是普通感冒或腸胃炎，但在少數情況下，病毒感染會引發免疫反應，嚴重甚至導致猝死，不可輕忽。提醒在孩子感冒或病毒感染期間，父母須特別留意5大警訊，提高警覺勿輕忽。

據報導，該名未滿10歲、無慢性病史的女童日前出現嘔吐，一開此診斷為腸胃炎，隨後出現頭痛、腹瀉與無力。第4天一度心跳停止，研判為猛爆性心肌炎，發病至死亡僅7天。林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰曾於臉書粉專發文說明，兒科急診最令醫師心驚膽顫的不是高燒不退，而是那些「看起來像感冒，實際上卻在攻擊心臟」的疾病，心肌炎即是醫學上非常有名的「偽裝大師」。

吳昌騰解釋，一般來說，孩子只要發燒，心跳通常會變快。但若發燒時，心跳反而變慢，往往代表心臟可能出了問題。也因此，心肌炎的孩子一開始可能只是發燒、咳嗽、嘔吐、腹痛、精神差，看起來如同感冒或腸胃炎，所以容易被忽略。

心肌炎5警訊一次看

對此，吳昌騰特別提醒，若父母發現孩子在感冒或病毒感染期間出現以下情況，務必提高警覺，以免延誤診療：

精神突然變得很差：孩子變得很虛弱、嗜睡。

持續嘔吐或腹痛：但看起來不像單純腸胃炎。

呼吸變快或呼吸困難：孩子說胸悶、胸痛。

活動力明顯下降：原本活潑的孩子突然完全不想動。

臉色蒼白、手腳冰冷：可能代表循環變差。

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