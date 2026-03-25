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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》全球空污排行台灣改善 醫籲注意PM2.5：長期恐傷心肺

2026/03/25 16:21

安南醫院胸腔內科醫師何建輝認為，雖我國空氣品質排名進步，「從呼吸道健康的角度來看，這並不表示我們可以鬆一口氣。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

安南醫院胸腔內科醫師何建輝認為，雖我國空氣品質排名進步，「從呼吸道健康的角度來看，這並不表示我們可以鬆一口氣。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕由瑞士公司調查的《2025 IQAir 全球空氣品質報告》在24日發表，環境部表示，在表中，名次愈後面表示污染愈低、空氣品質愈佳；其中台灣PM2.5濃度排名（由低到高）於2025年報告為第71名（143個國家/地區），較2024年第85名（138個國家/地區）進步14名，此外，該報告也指出PM2.5濃度2025年（13.3 μg/m³）較2024年（17.4 μg/m³）濃度改善4 μg/m³。

全台空污熱區曝光

安南醫院胸腔內科醫師何建輝在臉書粉專「胸腔內科-何建輝醫師」表示，在表中，台灣在 2025 年空污嚴重程度排名全球第 74 名，相比前一年的第 54 名，名次往後退了 20 名，顯示整體空氣品質有改善趨勢。從數據來看，台灣的 PM2.5 年均濃度也由前一年的 17.5 μg/m3，下降至 13.3 μg/m3，代表整體暴露程度較過去略有下降。

「不過，從呼吸道健康的角度來看，這並不表示我們可以鬆一口氣。」因為目前台灣的 PM2.5 年均濃度，仍高於世界衛生組織（WHO）建議的 5 μg/m3，也高於我國環境部所訂定的 12 μg/m3標準。換句話說，雖然有進步，但距離真正理想、對健康更友善的空氣環境，仍有一段路要走。

《2025 IQAir 全球空氣品質報告》同步公布全台各縣市與地區的空污狀況；若以PM2.5年均濃度較高的地區來看，前幾名依序包括：

1. 金門縣

2. 屏東縣東港鎮

3. 高雄市

4. 連江縣

5. 台南市

若從縣市整體空污表現來看，較需注意的地區則包括：

1.金門

2.屏東

3.高雄

4.台南

5.嘉義

這些地區受到地理條件、氣象擴散、交通排放、工業活動與境外污染等多重因素影響，在部分季節或特定天氣型態下，空氣中的細懸浮微粒濃度容易偏高。

為什麼 PM2.5 值得重視？何建輝表示，PM2.5 是非常細小的懸浮微粒，它小到可以穿過鼻腔與上呼吸道防線，深入支氣管，甚至進入肺泡，對身體造成影響。從呼吸道專科醫師的角度來說，長期暴露在 PM2.5 偏高的環境中，較容易帶來以下風險：

●咳嗽、喉嚨不適、鼻過敏反覆發作。

●氣喘或慢性呼吸道疾病症狀加重。

●運動時更容易喘、胸悶。

●年長者、幼童與慢性病患者更容易受到影響。

●長期下來，也可能增加心肺系統負擔。

也就是說，空污不只是「天空灰灰的」或「聞起來不舒服」而已，而是和我們每天吸進去的每一口空氣、以及肺部承受的慢性壓力，息息相關。排名進步是好事，但不代表風險已解除。這次台灣在全球排名下降，代表整體空氣品質比前一年有所改善，這當然是正向訊號。但對民眾來說，更重要的不是只看「全球第幾名」，而是要理解：

1.年平均改善，不代表每天都安全

2.某些地區（本島中南部）仍長期偏高

3.特定季節、風向與擴散條件差時，空污仍可能明顯升高（例如冬季的中南部縣市）

尤其是 「高雄、台南、嘉義」等中南部地區，以及部分離島地區，在秋冬、春季轉換期，或背風面擴散不佳的天氣下，仍常出現空氣品質較不理想的情形。

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