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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

7旬婦甲溝化膿１年多仍治不好 竟是惡性黑色素癌

2026/03/24 11:19

76 歲婦人腳趾紅腫化膿1年多，誤認甲溝炎求診治療無果，切片檢查確診為「肢端黑色素癌」第２期。（高醫提供）

76 歲婦人腳趾紅腫化膿1年多，誤認甲溝炎求診治療無果，切片檢查確診為「肢端黑色素癌」第２期。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄 76 歲的林姓婦人，因腳趾甲旁反覆紅腫、化膿且長出肉芽腫，嚴重到無法穿鞋走路，原以為是難纏的「慢性甲溝炎」，1年多來四處求診卻未見好轉，最後到高醫求診，切片檢查確診為惡性程度極高的「肢端黑色素癌」，及時截肢除病灶才保住一命。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院整形外科醫師黃書鴻指出，婦人就醫時觀察到其病灶外觀有異，立即進行皮膚切片檢查，確診為惡性程度極高的「肢端黑色素癌」第2期，經大腳趾截肢及前驅淋巴結切片手術，並同步照會皮膚科及血液腫瘤科規劃術後免疫治療方案，目前術後恢復良好。

黑色素癌在台灣是相對罕見、卻極具威脅的疾病，明（25）日將迎來68歲生日的資深媒體人陳文茜近年亦飽受惡性黑色素瘤之苦。黑色素癌雖僅佔皮膚癌的5-10％，但惡性程度極高，堪稱皮膚癌之冠，亞洲人的病灶多好發於手掌、腳底、指甲等「肢端」，因位置隱蔽常被忽略，導致約3成患者確診時已是第3或4期，甚至轉移至肺、肝、腦部，早期發現成為保命關鍵。

高醫外科部長李書欣分析，「甲溝炎」是指甲周圍皮膚因細菌或真菌感染引起的發炎反應；「指甲肉芽」則多半是慢性甲溝炎反覆刺激或與某些藥物副作用有關。若肉芽腫長期治療仍未癒合，或出現如顏色異常、形狀不規則，甚至伴隨疼痛或出血，就應高度懷疑為惡性病變。

婦人的腫瘤深度已超過 4mm 並侵入至皮下組織，所幸癌細胞尚未發生淋巴結及遠端器官轉移。（高醫提供）

婦人的腫瘤深度已超過 4mm 並侵入至皮下組織，所幸癌細胞尚未發生淋巴結及遠端器官轉移。（高醫提供）

高醫皮膚部醫師鄭詩宗進一步指出，肢端黑色素癌是亞洲人最常見的惡性黑色素瘤型別之一，初期常被誤認為痣、瘀血、雞眼，容易延誤診斷。惡性黑色素瘤若能在早期發現並接受手術切除，第 1 期患者 5 年存活率可達 85% 以上；但若進展至第 4 期，存活率則可能降至 20%。

黃書鴻提醒，平時定期檢視手掌、指甲、腳底、腳背與腳趾等部位，若發現黑點或色素變化，應持續觀察，一旦出現大小、形狀或顏色改變，或有隆起、破皮、易出血等，務必及早就醫檢查，以免錯過治療黃金期。

肢體末端的痣或黑斑應自我檢查法，若黑點出現如照片般形狀不對稱、邊緣不規則、顏色不均、直徑超過 6mm、破皮或易出血等異狀，務必及早就醫。（高醫提供）

肢體末端的痣或黑斑應自我檢查法，若黑點出現如照片般形狀不對稱、邊緣不規則、顏色不均、直徑超過 6mm、破皮或易出血等異狀，務必及早就醫。（高醫提供）

高醫整形外科醫師黃書鴻揪出7旬婦的黑色素癌，婦人術後恢復良好。（高醫提供）

高醫整形外科醫師黃書鴻揪出7旬婦的黑色素癌，婦人術後恢復良好。（高醫提供）

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