胰臟癌竟靠「發炎」活下去！美研究關掉關鍵訊號 癌細胞直接死亡

人體胰臟位置與結構示意圖。胰臟癌因早期症狀不明顯，長年被視為死亡率最高、治療難度最高的癌症之一。（圖取自FREEPIK）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被稱為「癌王」的胰臟癌，可能出現新的治療突破。美國研究團隊發現，胰臟癌細胞竟高度依賴「發炎反應」維生；當科學家切斷這套訊號後，癌細胞不僅大量死亡，腫瘤在小鼠實驗中也停止生長。

根據《SciTechDaily》報導，這項研究由美國維斯塔研究所（The Wistar Institute）與ChristianaCare癌症中心團隊完成，成果已刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。研究人員發現，胰臟癌細胞內受損的粒線體，會釋放一種名為「雙股RNA」的物質，進一步觸發強烈發炎反應，而癌細胞正是利用這種發炎狀態持續生長。

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研究團隊指出，癌細胞會透過「TLR3/TRAF6」訊號路徑感知這些RNA，並啟動發炎機制。當研究人員使用藥物阻斷這套路徑後，胰臟癌細胞明顯死亡，但健康細胞幾乎未受影響；在小鼠實驗中，胰臟腫瘤生長也被成功抑制。

研究主持人、維斯塔研究所執行長阿提耶里（Dario Altieri）表示，過去科學界雖知道粒線體可能引發發炎，但從未發現這種機制竟會成為癌細胞的「生存核心」。他形容，這是「完全出乎意料」的發現。

研究指出，胰臟癌是死亡率最高的癌症之一，由於多數患者確診時已擴散，治療選擇長期相當有限。共同作者、ChristianaCare癌症中心醫師佩特雷利（Nicholas Petrelli）表示，這項研究真正令人振奮的地方，在於研究團隊找到癌細胞本身的「弱點」，未來有機會進一步發展成新療法。

研究團隊接下來將持續追查，究竟是什麼原因讓粒線體受損後開始釋放RNA，同時也將進一步開發可抑制TLR3/TRAF6路徑的新藥，用於胰臟癌治療。

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