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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》突然覺得老很快！ 研究曝2年齡是關卡：吃對代謝不失速

2026/05/14 16:18

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，研究指出，老化在2個年齡階段時，會呈現斷崖式衰老，執行不同飲食策略，有助改善代謝；情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，研究指出，老化在2個年齡階段時，會呈現斷崖式衰老，執行不同飲食策略，有助改善代謝；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為老化是慢慢開始，事實並非如此。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，根據《Nature》最新研究指出，老化分別是在44歲和60歲時，出現斷崖式衰老。44歲起，脂肪與酒精代謝能力降低；60歲後因碳水化合物代謝出現劇變，則是罹患第2型糖尿病的爆發點。他提醒，想抗老可調整飲食，44歲起執行碳水循環，每餐吃足蛋白質；60歲後實行低發炎飲食，天天吃堅果、魚油及各色蔬菜。

斷崖式老化2階段

蕭捷健於臉書粉專發文指出，《Nature Aging》的研究找了108位受試者，科學家們追蹤這群人體內13萬種生物特徵。結果發現，人體內81%的分子，分別在44歲和60歲這兩個時間點，發生以下2件事：

第一波衝擊：44歲

此階段脂肪跟酒精代謝能力降低，皮膚的細胞也開始罷工。影響包括：以前吃消夜沒事，現在光是用聞的，腹肌就想要團結；酒精代謝分子已退休，導致酒量大不如前；負責皮膚彈性跟肌肉強度的細胞外基質結構蛋白（也就是膠原蛋白和彈性蛋白等），也是在此時想要罷工。

●第二波衝擊：60歲

此階段碳水化合物代謝出現劇變，這也是60歲成為很多第2型糖尿病和血糖問題的爆發點。此外，免疫調節開始變差，急性期反應會失控，導致老人家感冒比較容易出事情。

改善老化2階段做法

蕭捷健表示，其實還是有一些方式可改變狀況。我們需要學會「收買」這些分子的維修工，趁他們還沒有完全搬走前，讓它們留下來，不同階段執行方式如下：

●44 歲的你，執行碳水循環：既然脂質代謝罷工，低碳日多吃Omega-3幫血管除垢； 高碳日運動，強迫ECM結構蛋白加班；此外，每餐蛋白質吃足手掌大，這是給維修工的加班費。

針對 60 歲的你，執行低發炎飲食：既然血糖代謝已要變弱，進食順序應改成菜、肉、飯；另，每天吃一小把堅果、魚油、6個拳頭各色蔬菜，裡面的多酚類物質，如同是給免疫系統的開工紅包，延緩免疫衰老。

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