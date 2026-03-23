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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》小英、黃仁勳都愛吃！ 營養師教減糖少油3種滷法

2026/03/23 19:05

營養師曾建銘表示，滷肉是很多人喜歡的菜餚，但又怕吃了易發胖。推薦使用水果、茶品、蔬菜等天然系滷肉法，不僅能讓肉質迅速軟爛，下飯又不死鹹，也有助穩血糖。（資料照）

營養師曾建銘表示，滷肉是很多人喜歡的菜餚，但又怕吃了易發胖。推薦使用水果、茶品、蔬菜等天然系滷肉法，不僅能讓肉質迅速軟爛，下飯又不死鹹，也有助穩血糖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕滷肉飯是台灣受歡迎的國民小吃之一，不只前總統蔡英文、輝達執行長黃仁勳喜歡，藝人林志玲、韓星全智賢也愛吃。營養師曾建銘表示，滷肉是很多人喜歡的菜餚，但卻常常擔心吃了容易發胖。他分享使用水果、茶品、蔬菜等天然系滷肉法，並將五花肉替換為梅花肉或豬腱肉，不僅能讓肉質迅速軟爛，回甘下飯又不死鹹，減糖少油也有助穩血糖。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，說到滷肉，很多人一定都吃過可樂滷肉，燉煮出來的焦糖色澤與軟嫩口感也超下飯。但對於減重、有糖尿病族族群，或是單純想換換新口味的人來說，推薦以下3種超實用的天然系滷肉法，減糖一樣能煮出軟嫩入味營養加值的完美滷肉。

​天然果香軟化法：推薦加蘋果、鳳梨

天然果汁酵素，尤其是鳳梨酵素，本身就是最棒的肉類軟化劑，不僅能讓肉質快速變得軟爛好入口，水果自然的果糖也能溫和提味，吃起來帶有淡淡果香，清爽又解膩。​

茶香回甘法：推薦加無糖烏龍、紅茶

把燉煮的水分換成無糖茶湯，再加點八角和甘草，茶葉的單寧酸能巧妙平衡豬肉的油脂感，滷出來的肉不僅帶著茶香，還自帶抗氧化多酚。若喜歡有些甜味，建議鋪滿洋蔥一起熬煮。

​高纖蔬菜鮮甜法：推薦加白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥

鍋底鋪滿大量根莖類蔬菜，完全不加糖，單純利用長時間燉煮後，釋放出來的蔬菜水分與天然甜味。不只肉好吃，吸滿湯汁的蔬菜更富含膳食纖維，配飯吃增加飽足感又穩血糖。

​此外，曾建銘也提供以下3個滷肉加分小撇步，包括：1.​替換肉品：五花肉雖好吃，但若重訓後想補充蛋白質，卻不想吃進太多油脂，可嘗試換成梅花肉或豬腱肉，或是半肥半瘦混搭。2.​冰箱去油術：滷好後，放冰箱冷藏一晚，隔天把表面凝固的白色油脂撈掉再加熱，美味不變，但飽和脂肪直接砍半。3.​配料加好加滿：多放點海帶結、豆干、滷蛋或蒟蒻一起滷，增加優質蛋白質與水溶性纖維。

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