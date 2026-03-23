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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

春天濕重早晚溫差大 慈濟中醫師籲春季養肝兼顧脾胃

2026/03/23 09:54

花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎表示，春季養生除養肝外，也要兼顧脾胃調理，建議維持早睡早起、規律作息，讓陽氣自然生發而不過亢。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎表示，春季養生除養肝外，也要兼顧脾胃調理，建議維持早睡早起、規律作息，讓陽氣自然生發而不過亢。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕近期氣溫變化明顯，早晚溫差仍大，加上春季降雨增加、濕氣偏重，不少民眾出現疲倦、過敏、腸胃不適或睡眠品質不佳等情況。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎表示，春季在中醫理論中屬木，與肝相應，正是養肝的重要時節；若能順應時節調養，讓升發之氣不致過度，不僅有助提升免疫力，也能為整年健康奠定良好基礎。

陳中奎指出，在中醫理論中，肝主疏洩，負責調暢氣機、協助全身氣血運行，如同春天萬物生長，需要順暢的循環推動。春季陽氣漸升，人體血液循環與新陳代謝也隨之活絡，但若氣機過度升發，容易出現口乾目澀、失眠、情緒起伏，甚至腸胃功能失調等情況。因此春季養生除養肝外，也要兼顧脾胃調理，建議維持早睡早起、規律作息，讓陽氣自然生發而不過亢。

太衝穴，有助疏肝理氣、緩解情緒；公孫穴，有助調整脾胃、穩定氣機。（花蓮慈院提供）

太衝穴，有助疏肝理氣、緩解情緒；公孫穴，有助調整脾胃、穩定氣機。（花蓮慈院提供）

針對近期忽冷忽熱的氣候，陳中奎建議民眾採取「洋蔥式穿法」，不要急著換上過於輕薄的衣物，尤其高齡者與心血管疾病患者，更應留意氣溫變化，避免受寒誘發不適。陳中奎說，清明前天氣往往仍不穩定，早晚溫差明顯，且常伴隨降雨與濕氣偏重，民眾應持續留意天氣變化，適時增減衣物。運動方面則以溫和、不過度流汗為原則，可選擇散步、伸展操、太極或瑜伽，讓筋骨逐步舒展，避免劇烈運動導致拉傷或耗氣傷津。

在飲食調養上，陳中奎建議把握「省酸增甘」原則，適量減少過酸食物，多攝取性味甘潤的食材以養脾氣，如山藥、燕麥、南瓜、紅棗等，也可搭配當季蔬菜，幫助脾胃運化、減少濕氣累積。若為氣虛、易疲倦體質，可透過規律運動與充足睡眠補氣；容易口乾、眼乾者，可適量食用百合、黑木耳滋養；過敏體質者則宜飲食清淡，減少油炸、辛辣及生冷食物，以減輕腸胃負擔。

此外，春季也是流感與呼吸道疾病較為活躍的時期。陳中奎表示，平時應勤洗手、保持室內通風，並留意自身身體狀況，若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，應及早就醫，以免延誤治療。在日常保健上，可按壓肝經「太衝穴」，位於足背第一、二蹠骨間凹陷處，有助疏肝理氣、緩解情緒；搭配脾經「公孫穴」，位於足內側第一蹠骨基底前下方，有助調整脾胃、穩定氣機。

花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎。（花蓮慈院提供）

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