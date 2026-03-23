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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5種生物製劑納入健保 減少氣喘患者類固醇依賴

2026/03/23 09:56

台北市萬芳醫院胸腔內科主任李枝新表示，目前已獲得健保給付的嚴重氣喘生物製劑共有5種，針對不同的發炎源頭進行精準治療。（萬芳醫院提供）

台北市萬芳醫院胸腔內科主任李枝新表示，目前已獲得健保給付的嚴重氣喘生物製劑共有5種，針對不同的發炎源頭進行精準治療。（萬芳醫院提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕對於嚴重氣喘患者而言，「輕鬆大口呼吸」曾是奢侈的願望。台北市萬芳醫院胸腔內科主任李枝新表示，過去氣喘治療多仰賴高劑量吸入型類固醇，部分患者甚至需服用口服類固醇，長期使用可能帶來體重增加、骨質疏鬆、血糖不穩等副作用。不過近年已有多項生物製劑已陸續納入健保給付，為嚴重氣喘患者提供新的治療選擇。

李枝新指出，生物製劑可針對氣喘不同的發炎機制進行精準治療，不僅有機會降低氣喘急性發作的頻率，也可能逐步減少甚至擺脫對類固醇的依賴，改善患者生活品質。目前已獲得健保給付的嚴重氣喘生物製劑共有5種，針對不同的發炎源頭進行精準治療。

包含Omalizumab（喜瑞樂）可針對過敏原引發的IgE發炎反應，是目前發展最成熟的生物製劑之一；Mepolizumab（舒肺樂）及Benralizumab（肺昇朗）鎖定造成氣道發炎的「嗜伊紅性白血球」，能有效降低氣喘急性惡化機率；Dupilumab（杜避炎）：可阻斷IL-4與IL-13發炎路徑，對於合併異位性皮膚炎或鼻息肉的氣喘患者效果更佳；Tezepelumab（泰莎樂）是去年新納入健保的新型生物製劑，作用於氣喘發炎反應的最上游TSLP機制。

「嚴重氣喘治療的目標，不只是減少症狀，而是要讓患者活得更健康。」李枝新表示，生物製劑治療最大的優勢，在於能有效降低氣喘急性發作的頻率，也有機會幫助患者逐步減少口服類固醇的使用量，減少長期用藥帶來的身體負擔。李枝新提醒，若氣喘患者已經使用高劑量吸入型藥物，卻仍反覆發作或需要多次使用急救吸入劑或服用口服類固醇，建議及早至胸腔內科門診諮詢。

李枝新說明，透過專業診斷，醫師可以判斷氣喘的發炎類型，並評估是否適合使用生物製劑治療，為患者量身打造更精準的治療策略。透過合適的治療方式與規律追蹤，多數氣喘患者都能有效控制病情，若能及早辨識嚴重氣喘並接受適當治療，不僅能降低疾病對生活的影響，也有助於提升整體健康與生活品質。

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