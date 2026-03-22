20位血管名醫首齊聚恆春！全台首例大規模義診 價值萬元篩檢全免

20位血管名醫首齊聚恆春！全台首例大規模義診。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療資源向來匱乏，恆春基督教醫院卻寫下台灣醫界新紀錄！台灣血管外科學會攜手屏東之光「溢泰實業」，號召全台西半部超過20位血管專科菁英醫師罕見齊聚恆春，舉辦「血管健康、公益義診」。這場全台首例的大規模跨區域義診，吸引超過500名鄉親湧入，讓平時求診路遙的國境之南長輩，在家門口就能享受萬元的精密檢查。

這場義診陣容堪稱「國家隊」等級。過去民眾若要接受包含周邊動脈、頸動脈、腹主動脈瘤及洗腎瘻管等完整的血管超音波篩檢，在大型醫院自費往往需花費數千元甚至上萬元，且需多次往返診候。昨日在恆基新大樓6樓，這群頂尖專家放下診間高位，南下偏鄉義務問診，不僅所有檢查完全免費，更提供一對一專業諮詢，讓現場鄉親直呼：「這真的是恆春人的福氣！」

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促成這場「不可能任務」的推手，正是出身屏東的溢泰實業與血管外科學會理事長孫珅。長期支持醫界的溢泰實業與孫理事長，本著「取之於社會，用之於社會」的家鄉情懷，感念偏鄉長輩常因交通不便延誤就醫，特別促成此次義診。為了讓行動不便的長者也能參與，更贊助多輛大、中巴深入社區接送，確保健康照顧「一個都不漏」。

全台首例大規模義診，讓平時求診路遙的國境之南長輩，在家門口就能享受萬元的精密檢查。（記者蔡宗憲攝）

籌辦人屏基血管外科部長李宗龍指出，血管疾病是「沉默的殺手」，早期症狀如腳痛、傷口難癒合或走路痠痛，常被長輩誤認是關節退化，若未及時發現，嚴重時恐面臨截肢甚至生命危險。他也特別衛教，恆春長輩愛泡溫泉或熱水，但血管疾病患者若不慎泡熱水，反而可能惡化病情，正確的篩檢與衛教對偏鄉至關重要。

恆基院長黃健榮表示，感謝這群醫師專家不辭辛勞來到國境之南。偏鄉醫療不只是看病，更是一份社會責任的實踐。台灣血管外科學會也表示，未來期許將此「恆春模式」推廣至更多醫療資源不足的地區，讓專業醫療力量持續走入基層，守護民眾的血管健康。

超過500人等待，院方也安排音樂聆聽陪伴。（記者蔡宗憲攝）

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