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非尼古丁藥物助攻 7旬老菸槍成功戒癮
〔記者吳俊鋒／台南報導〕已屆7旬的陳姓老先生是名老菸槍，因為生活壓力，每天至少抽30支，但年紀大了，終日「呑雲吐霧」，他也擔心對肺部不好，容易染疫，想要戒除，尋求衛生福利部嘉南療養院協助，藉由「非尼古丁藥物」，成功脫離「癮君子」之列。
陳姓老先生也了解吞雲吐霧不利於身體健康，更知道二手、三手菸會對家人造成長期傷害，之前就想嘗試戒癮，但自己的意志力難以持久，都「半途而廢」。
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菸齡近半世紀的陳姓男子後來至嘉療求診，不僅持續強化其意志力，也藉助非尼古丁藥物緩解，在衛教師追蹤、關懷下，已成功戒除達6個月之久。
院方指出，非尼古丁藥物是透過調節腦部神經傳導物質，減少吸菸帶來的愉悅感，變得「不再好抽」，進一步降低呑雲吐霧的動機。
另外還有替代療法，透過貼片、咀嚼錠或口腔噴霧等，提供低劑量尼古丁，幫助減緩戒斷不適，並降低對香菸的依賴。
院方提到，貼片適合穩定控制整日菸癮，而咀嚼錠與口腔噴霧則可在突發時使用，壓制當下渴望。
院方也表示，尼古丁依賴會引發焦慮、注意力不集中等戒斷症狀，導致難以擺脫菸癮，若能搭配醫院的專業協助，包含藥物治療與衛教指導，將能顯著提升成功率。
嘉療設有「戒菸特別門診」，由專業醫師依據成癮度，為民眾挑選最適合的藥物，無論需要長效穩定的貼片，或隨身應急的噴霧與咀嚼錠，都會詳細指導使用技巧。
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