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健康網》咖啡10大迷思破解：解酒、減肥、骨鬆一次看懂

2026/03/23 07:11

健康網》咖啡10大迷思破解：解酒、減肥、骨鬆一次看懂

糖友喝咖啡，尤其是黑咖啡是可以的，減重醫師蔡明劼表示，別加糖分與奶精，以免造成血糖、血脂的不良影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡有10大迷恩！減重醫師蔡明劼指出，有人說喝咖啡可以解酒，他比出一個大大的叉叉，血液酒精濃度完全不會降低。

蔡明劼在臉書「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，一杯咖啡的話題無限，但有不少是常常被誤解的知識，一些錯誤訊息最怕是在社群發酵、轉發，以下是10個最常見的迷思：

●喝咖啡會讓你脫水？
咖啡確實有利尿作用，但它本身98% 都是水。研究顯示，適量飲用咖啡所補充的水分，遠比排出的多，完全可以計入每日飲水量。舉例來說，你在沙漠之中喝咖啡，可以讓你活得更久，而不是讓你掛得更快。

●深焙咖啡的咖啡因比較重？
咖啡因跟苦味不一定成正比。咖啡因在極高溫下會微量流失，且淺焙豆密度較大，所以相同量匙測量時，淺焙的咖啡因含量往往更多。

●糖尿病不能喝咖啡？
可以喝。而且喝咖啡有幫助，大數據研究發現，長期喝黑咖啡能降低罹患第2型糖尿病的風險。但是建議糖友喝「黑咖啡」，避免糖分與奶精造成血糖、血脂的不良影響。

●咖啡可以「解酒」？
咖啡因會掩蓋酒精帶來的疲勞感，但血液酒精濃度完全不會降低。酒後喝咖啡反而容易讓人誤判狀態，千萬別開車！

●喝咖啡會導致心律不整？
對於健康成人，每天1-2杯咖啡反而對心血管有保護作用。除非對咖啡因極度敏感會引發心悸，否則適量飲用是沒問題的。

●喝咖啡會導致骨質疏鬆？
根據研究顯示，要喝到每天9杯咖啡才會導致骨鬆。咖啡因雖會輕微影響鈣質吸收，但只要你在咖啡裡加點鮮奶，就能改善鈣質攝取。

●喝咖啡會導致胃潰瘍？
咖啡雖會刺激胃酸，但不是潰瘍的主因。胃敏感的朋友建議選擇「深焙豆」，因為深焙過程中會將葫蘆巴鹼轉化成NMP這種成分，能緩解胃酸分泌，對胃更友善。

●孕婦完全不能碰咖啡？
根據婦產科文獻，孕婦每天攝取低於200mg咖啡因（約1-2杯美式咖啡）是安全的，但不宜過量。適度享受咖啡香，對媽媽的心情也有幫助。

●喝咖啡會成癮？
咖啡因可能導致生理依賴，突然停喝會有頭痛或疲勞的戒斷症狀。但咖啡不是毒品，這與毒品的成癮機制完全不同，對身體沒有長期危害。

●減肥不能喝咖啡？
黑咖啡是減肥的好幫手！它近乎零熱量，還能提升3-11%的代謝率，並在運動時幫助燃燒脂肪。會讓人胖的是咖啡裡的糖漿和奶油，不是咖啡本身。

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