324世界結核病日 免疫弱勢族群完成LTBI篩檢可領300元禮券

台北市衛生局呼籲慢性病患者、洗腎者等族群，積極參與「潛伏結核感染（LTBI）」篩檢，凡符合資格並完成篩檢者，將由27家合作醫院發給新台幣300元等值商品禮券。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕明日（3月24日）為「世界結核病日」，台北市衛生局呼籲糖尿病、洗腎、慢性肺病或長期服用免疫抑制劑等族群，積極參與「潛伏結核感染（LTBI）」篩檢，凡符合資格並完成篩檢者，將由27家合作醫院發給新台幣300元等值商品禮券，落實「早期發現、早期預防」，為自己的肺部築起一道堅實的防火牆。

衛生局解釋，一般人受到結核菌感染，一生中體內結核菌再度活化而發病的機率約為5至10%，當免疫力正常時可維持平衡而無症狀。然而免疫功能較弱者，潛伏結核菌更容易伺機活化而發病。台大醫院內科部主治醫師樹金忠就指出，糖尿病人發病風險較常人高2至3.6倍；慢性肺病病人發病風險較常人高1.4至3.1倍；洗腎個案發病風險甚至較常人高7至25倍。

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衛生局說明，這次「潛伏結核感染（LTBI）」篩檢適用對象涵蓋慢性腹膜或血液透析病人、45歲以上糖尿病患者、60歲以上慢性阻塞性肺病（COPD）病人、愛滋感染者、藥癮者及塵肺症患者，還有來自中國、越南等東南亞國家的外籍配偶等重點族群。凡符合資格者，請攜帶身分證件及健保卡至醫院諮詢與篩檢。

衛生局提醒，如患有上述疾病，或出現持續咳嗽逾兩週、胸痛、體重下降或盜汗等疑似徵兆，應即刻佩戴口罩並尋求醫療協助。樹金忠補充，潛伏結核感染（LTBI）是感染結核菌但未發病，為無症狀、無傳染力，不必恐慌，只要透過抽血篩檢及完整的預防性治療即可降低發病風險。

衛生局表示，目前台北市提供篩檢服務的27家合約醫療機構，包含萬芳醫院、新光吳火獅紀念醫院、國立台灣大學醫學院附設醫院（含兒童醫院）、癌醫中心分院、北護分院、關渡醫院、台北長庚紀念醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院及松山分院、台北市立聯合醫院中興、仁愛、和平、忠孝及陽明院區、國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院（含兒童醫院）、宏恩綜合醫院、台安醫院、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院台北分院、西園醫院、郵政醫院、中山醫院、台北仁濟醫院、中心綜合醫院。

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