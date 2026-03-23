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健康 > 杏林動態

中醫大新竹附醫免費大型整合性健檢 3/28關西、4/25新埔

2026/03/23 10:02

中醫大新竹附醫這個週六（28日）將在關西鎮太和宮，4月25日在新埔鎮下寮里下寮社區發展協會，辦理大型整合性篩檢活動。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫這個週六（28日）將在關西鎮太和宮，4月25日在新埔鎮下寮里下寮社區發展協會，辦理大型整合性篩檢活動。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院配合新竹縣政府衛生局「115年度整合性預防保健服務計畫」，這個週六（28日）在關西鎮太和宮，4月25日在新埔鎮下寮里下寮社區發展協會，辦理大型整合性篩檢活動。院長陳自諒指出，兩場次都提供成人健康檢查（含肝腎功能、血糖血脂、尿液檢查）、大腸癌篩檢、胃癌篩檢，新埔場還提供乳房攝影及子宮頸抹片檢查服務。

家醫科主任胡松林表示，今年免費健檢，由新竹附醫專業醫護團隊進駐落實全人照護，家醫科醫師王郁晴與莊凱婷親自問診及進行理學檢查，並提供專業健康諮詢服務。特別提醒，欲參加篩檢的民眾，請務必於檢查前一天晚上12點後禁食，空腹8小時，活動當天須攜帶身分證及健保卡。

成人健康檢查： 30歲至39歲民眾，每5年補助一次;40歲至64歲民眾，每3年補助1次；65歲以上一般民眾、55歲以上原住民，或35歲以上小兒麻痺患者，每年補助1次

B、C型肝炎篩檢（終身補助1次）： 45至79歲一般民眾、40至79歲原住民。大腸癌篩檢： 45至74歲民眾每2年補助1次;子宮頸抹片檢查:25-29歲女性每3年1次補助一次、30歲以上女性建議每年1次;乳房攝影檢查: 40-74歲婦女，每2年補助1次; 肺癌篩檢:家中有家族史者且年齡介於45至74歲男性或40至74歲女性者或者50至74歲有重度吸菸史者（應同意接受衛教戒菸），每2年可補助一次。

除了健檢服務，中醫大新竹附醫已加入「大家醫計畫」，針對慢性病患者提供24小時醫療諮詢專線、跨院轉診合作及生活型態諮詢等多方位健康管理。詳情請參見官方臉書粉專，諮詢專線： 03-5580558 轉1802社區發展組。

中醫大新竹附醫配合新竹縣政府衛生局「115年度整合性預防保健服務計畫」。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫配合新竹縣政府衛生局「115年度整合性預防保健服務計畫」。（中醫大新竹附醫提供）

 

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