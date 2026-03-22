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健康網》臥床10年辭世！ 前議長一摔成關鍵 醫揭「72小時生死線」

2026/03/22 16:11

臥床10年的前澎湖縣議長藍俊逸辭世，他當年因騎車自摔傷到腦部後，隔天出現意識不清楚狀態。奇美醫院指出，傷後72小時是很重要的觀察期。圖為他在2006年縣議會留影。（資料照）

臥床10年的前澎湖縣議長藍俊逸辭世，他當年因騎車自摔傷到腦部後，隔天出現意識不清楚狀態。奇美醫院指出，傷後72小時是很重要的觀察期。圖為他在2006年縣議會留影。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕臥床10年的前澎湖縣議長藍俊逸今（22）日辭世，享壽80歲。他在2015年時，因騎機車自摔，起初本不以為意，隔天隨即陷入昏迷，之後因頭部傷勢嚴重，長期住院療養與進行復健。

根據奇美醫院衛教資料指出，頭部的撞擊，在日常生活中很容易見到。輕則頭皮紅腫破皮，重則意識不清，有生命危險。當頭部受到鈍力、車禍或自高處墜下等意外造成的頭部損傷─稱為頭部外傷。

澎湖政壇兩位大老級人物，縣長陳光復、前議長藍俊逸相繼因腦部外傷，造成嚴重傷害，令鄉親十分不捨。藍俊逸來自澎湖望族，家族政商實力雄厚，他於2015年那場意外後，淡出政壇。

摔到頭 須注意有無出現10現象

奇美醫院指出，頭部外傷在受傷後72小時內是最重要的觀察時期，有10個現象出現，須盡速與醫師聯絡或直接到大醫院接受進一步檢查：

1.漸進式、無法緩解之頭痛。
2.嗜睡。
3.對外界漠不關心。
4.對時間與地點失去定向力。
5.噁心、嘔吐、眩暈。
6.行動障礙（肢體無力、麻痺）、坐立不安。
7.瞳孔擴大與固定。
8.視力模糊。
9.抽搐。
10.昏迷。

住院觀察 須注意7件事

若病人住院也必須注意以下7點：
1.要安靜臥床休息，減少聲光刺激。
2.於頭部受傷的3天內，日常生活均需要有人陪伴，且除睡眠時間外，應固定時間與他對談，以觀察意識狀態。
3.受傷後2-3個月內切忌飲酒及抽菸。
4.除非醫師囑咐，否則不要服用阿斯匹靈或百服寧這類，更強的止痛藥，也不要服用安眠鎮靜藥。
5.頭部外傷後頭皮裂開經縫合後，仍有滲血的情形是正常的，可局部使用冰敷並更換紗布。
6.有從耳內或鼻子流出澄清或血性液體時，不可用力擤鼻涕或使用棉花棒挖耳朵，立即臥床休息，並通知醫護人員。
7.如有持續性頭痛、噁心、嘔吐或躁動不安等情況，請通知護理人員。

藍俊逸在臥床10多年，據了解因近期溫差大導致他病情惡化，今清晨因器官衰竭去世。

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