健康網》糖尿病患骨密度高卻仍骨折？ 醫授5法救骨品質

糖尿病患不妨透過阻力與平衡訓練，強化肌肉骨骼系統；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少第二型糖尿病患者健檢時骨密度正常，甚至高於平均值，卻仍發生骨折，影響生活品質。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，長期高血糖會改變骨頭結構與彈性，讓骨頭變硬卻更脆弱，因此，糖尿病患者不能單看骨密度數字，更要注意關鍵在於「骨品質」受損。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，這幾年醫學界慢慢釐清一件事，第二型糖尿病帶來的骨頭問題，關鍵不在骨密度，而是在骨品質。骨密度像是房子的水泥用量，骨品質關乎的是整棟房子的結構設計、鋼筋分布與材料韌性。很多第二型糖尿病患者，因為長期受到體重與胰島素的影響，骨密度看起來不差，但骨頭內部已發生變化。

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張家銘引述研究說明，關鍵原因之一是長期高血糖會產生「糖化終產物」，這些物質會與骨骼中的膠原蛋白結合，改變其排列，使骨頭變得較硬卻失去彈性，就像乾燥老化的木頭，看似堅硬，實則更容易斷裂。

同時，影像研究也發現，糖尿病患者骨頭內部會出現皮質骨孔隙增加，以及小樑骨結構鬆動的情況，「就像一棟房子外牆還在，但裡面的結構開始老化」。再加上骨頭更新速度減慢，微小損傷無法即時修復，長期累積下來，骨折風險自然提高。

在系統醫學的做法，不只看骨密度，而會從「整體系統」評估與調整。張家銘建議，糖尿病患者應從5大面向全面管理：

第1：穩定血糖

尤其重視長期平均與波動血糖控制，不只是看空腹血糖或單一數值，還要重視：糖化血色素、血糖波動幅度（例如連續血糖監測 CGM）、三酸甘油脂與胰島素阻抗指標。飲食上減少高精製糖與高升糖指數食物。

第2：透過阻力與平衡訓練強化肌肉骨骼系統

這不只是增加肌肉量，更重要的是：改善肌肉與骨頭的協同作用、降低跌倒風險、刺激骨頭的重建訊號。同時還要評估：肌肉量（InBody 或 DEXA）、握力、步態速度，這些指標，往往比單純骨密度更早反映風險。

第3：補充完整營養，包括蛋白質、維生素D、K2與鎂

張家銘通常會評估：血中維生素D濃度、蛋白質攝取量、是否有慢性發炎或腸道吸收問題，因為如果吸收不好，補再多也不一定真的進到骨頭裡。這一層，其實是在處理「營養利用系統」。

第4：控制慢性發炎與氧化壓力

在調整上，會從幾個方向著手：減少精製糖與加工食品、增加抗氧化食物（例如深色蔬菜、多酚）、改善睡眠與壓力，這部分是在處理「發炎調控系統」。

第5：評估跌倒風險，包括神經功能、血壓與視力狀況

很多骨折，最後那一下關鍵是跌倒，張家銘會特別注意：周邊神經功能（是否有麻、感覺差）、血壓變化（是否有姿勢性低血壓）等，必要時會做一些簡單測試，例如單腳站立等，這些評估重點在檢查「神經與循環系統」是否穩定。

張家銘總結，骨頭健康不只是數值問題，而是一個整體狀態呈現。從血糖、發炎、代謝，到肌肉與神經，都會影響骨頭的表現。

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