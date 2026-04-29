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7年首見日本移入麻疹 赴日旅遊改列「注意」

2026/04/29 05:30
7年首見日本移入麻疹 赴日旅遊改列「注意」

▲日本今年麻疹病例數持續上升，疾管署已將日本列為旅遊疫情第一級，建議民眾出國前評估疫苗接種；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

7年首見日本移入麻疹 赴日旅遊改列「注意」

▲防疫醫師林詠青提醒，紅疹出現是麻疹重要警訊。（記者侯家瑜攝）

國內增1例麻疹境外移入個案！1名30多歲男性赴日本名古屋旅遊後感染，為近7年首見日本移入病例。疾管署已將日本列為旅遊疫情第一級，建議民眾出國前評估疫苗接種。

30歲男赴名古屋染疫 匡列274人

該個案於4月上旬曾赴日本名古屋等地旅遊，返國約1週後，出現高燒與咳嗽症狀，期間多次就醫未改善，直到4月20日出現紅疹，經醫師警覺通報採檢後確診。衛生單位已匡列接觸者274人，將監測至5月12日，防堵疫情擴散。

防疫醫師林詠青指出，個案無慢性病史，但查無麻疹疫苗接種紀錄。初期症狀以發燒、咳嗽為主，與一般感冒相似，直到臉部紅疹出現並擴散至軀幹與四肢，才提高警覺。他提醒，麻疹典型症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、結膜炎及紅疹，但在出疹前容易被誤判為一般呼吸道感染，恐延誤診斷與防疫時機。

林詠青說明，麻疹具高度傳染力，可透過空氣傳播，約5%至10%患者可能出現中耳炎、肺炎甚至腦炎等併發症，嬰幼兒、免疫低下者及成人感染後病情較嚴重，致死率最高可達10%，不可輕忽。

疫情中心副主任李佳琳指出，全球麻疹疫情持續升溫，日本今年截至4月中旬已累計近300例，且仍呈增加趨勢。副署長曾淑慧補充，這波麻疹疫情也創日本近7年新高。

署長羅一鈞表示，目前已將越南、印度等地列為第二級「警示」，日本、馬來西亞等34國列為第一級「注意」，提醒民眾出國應加強個人防護。

林詠青提醒，接種疫苗仍是預防麻疹最有效方法，只是保護力可能隨時間下降，建議1966年（含）以後出生、計畫前往麻疹流行地區的民眾，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢，評估自費接種MMR疫苗。

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