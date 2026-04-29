珍奶日將到別放縱！醫：長期喝糖飲 恐累積慢性病風險

4月30日國際珍奶日將至，醫師提醒，含糖飲料不宜成為日常，尤其兒童長期攝取恐增加肥胖與慢性病風險。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕明天是4月30日「國際珍奶日」，有些人會想要應景來一杯。不過醫師提醒，偶爾飲用無妨，若讓含糖飲料成為日常，特別是孩童長期攝取，等同讓身體長時間暴露在高糖環境中，恐逐步累積肥胖與心血管代謝疾病風險。

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，臨床上常見家長對孩子「肉肉的」抱持較寬鬆態度，甚至在沒有明顯健康異常的情況下，認為只是暫時狀態，或覺得是在為未來長高做準備，這其實就是典型的「健康胖」迷思。所謂「健康胖」並非真正健康，而是風險尚未顯現，未來仍可能轉為慢性病。

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她引述刊登於《JAMA Pediatrics》的大型前瞻性研究指出，該研究利用瑞典國家肥胖治療登記系統，針對7275名7至17歲肥胖兒童，並與35636名同齡對照組進行分析，中位數追蹤約8.3年，最長追蹤至30歲。結果發現，即使在孩童時期被歸類為「代謝健康肥胖（MHO）」，30歲前罹患第二型糖尿病的風險仍可高達一般人的18倍，顯示風險並未消失，而是延後出現。

此外，研究也顯示，該族群未來罹患高血壓與血脂異常的風險同樣明顯增加，分別約為一般人的3倍與6倍，顯示兒童肥胖對長期健康影響深遠。

進一步分析顯示，第二型糖尿病累積發生率達9.1%，明顯高於一般族群的0.5%；高血壓累積發生率為10.8%，約為一般人的3倍；血脂異常為5.3%，約為一般人的6倍。顯示即使孩童時期沒有明顯健康異常，風險仍可能在日後逐漸顯現。

不過研究也指出，在成長過程中，只要讓體位略為往健康方向調整，與未來較低的代謝疾病風險相關。當BMI標準化分數（BMI z score）下降0.25以上，即可降低未來罹患第二型糖尿病、高血脂與高血壓的風險，其中第二型糖尿病的關聯幅度最大，發生率最高可降低約78%。

對此，王律婷也提出4點建議：

●留意BMI百分位：對 2-17 歲的孩子或青少年來說，判斷體位不能只看「變胖多少公斤」，而是要把孩子的 BMI 和同年齡、同性別的孩子相比，看落在什麼位置。一般來說，BMI 第 85 到未滿第 95 百分位屬於過重，第 95 百分位以上屬於肥胖。因此，建議至少每年規律測量一次身高和體重，並追蹤 BMI 百分位的變化。

●體重超標就要調整：體重一旦偏離正常範圍，不需等到檢查出現紅字才處理。應減少精製糖與加工食品，建立規律三餐，並增加日常活動量，幫助體位回到健康區間。

●水是最好的飲料：避免讓含糖飲料變成日常。建議以白開水為主，若孩子不愛喝水，可偶爾以無糖氣泡水或水果調味水替代，降低對甜味的依賴。

●不追求快速減重：避免孩子自行參考網路資訊，以節食或極端方式減重，以免影響發育與荷爾蒙。

王律婷提醒，孩子的飲食習慣多半來自家庭，若家長習慣手搖飲、炸物，卻要求孩子節制甜食與含糖飲料，往往難以長期落實，甚至容易引發反彈。當發現孩子體重持續上升、生長曲線明顯偏移，或對飲食與體態已有疑慮時，建議及早尋求專業醫師與營養師評估，透過完整檢查，才能真正掌握孩子的健康狀況，避免累積慢性病風險。

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