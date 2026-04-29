自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中市補助弱勢打腸病毒疫苗 衛局：全面補助施打 等經費到位

2026/04/29 10:50

市議員吳瓊華要求腸病毒疫苗要全面補助施打。（記者蘇金鳳攝）

市議員吳瓊華要求腸病毒疫苗要全面補助施打。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市衛生局自今（2026）年4月27日起至12月15日止，推動「市府自購腸病毒71型疫苗補助計畫」，但以弱勢嬰幼兒為主因為若罹重症，容易致死，外界希望衛生局能全面補助，而不要只補助弱勢。

衛生局長曾梓展表示，因為補助長輩施打肺炎鏈球菌的疫苗補助，今年由中央全面補助，因此市府將此經費改為補助弱勢嬰幼兒，受惠約500人，至於全面補助施打，只要經費到位，會擴大來辦理。

台中市政府宣布自今年4月27日起至12月15日止，推動「市府自購腸病毒71型疫苗補助計畫」，補助對象為設籍台中市且出生滿2個月至2歲以下的低收入戶嬰幼兒或收容安置機構內的嬰幼兒。

市議員吳瓊華表示，腸病毒71型為引發重症及併發症主要型別之一，嬰幼兒為高風險族群，是衛生局一大德政，但每年腸病毒都會流行，也有多起重症案例，但只補助弱勢，一般嬰幼兒也需要施打。

吳瓊華表示，現在是少子化，衛生局全面補助，並不會有太多的經費，希望衛生局趕快執行。

衛生局長曾梓展表示，只要經費到位，就會全面補助施打。（記者蘇金鳳攝）

衛生局長曾梓展表示，只要經費到位，就會全面補助施打。（記者蘇金鳳攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中