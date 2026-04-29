中市補助弱勢打腸病毒疫苗 衛局：全面補助施打 等經費到位

市議員吳瓊華要求腸病毒疫苗要全面補助施打。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市衛生局自今（2026）年4月27日起至12月15日止，推動「市府自購腸病毒71型疫苗補助計畫」，但以弱勢嬰幼兒為主因為若罹重症，容易致死，外界希望衛生局能全面補助，而不要只補助弱勢。

衛生局長曾梓展表示，因為補助長輩施打肺炎鏈球菌的疫苗補助，今年由中央全面補助，因此市府將此經費改為補助弱勢嬰幼兒，受惠約500人，至於全面補助施打，只要經費到位，會擴大來辦理。

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台中市政府宣布自今年4月27日起至12月15日止，推動「市府自購腸病毒71型疫苗補助計畫」，補助對象為設籍台中市且出生滿2個月至2歲以下的低收入戶嬰幼兒或收容安置機構內的嬰幼兒。

市議員吳瓊華表示，腸病毒71型為引發重症及併發症主要型別之一，嬰幼兒為高風險族群，是衛生局一大德政，但每年腸病毒都會流行，也有多起重症案例，但只補助弱勢，一般嬰幼兒也需要施打。

吳瓊華表示，現在是少子化，衛生局全面補助，並不會有太多的經費，希望衛生局趕快執行。

衛生局長曾梓展表示，只要經費到位，就會全面補助施打。（記者蘇金鳳攝）

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