健康網》喉嚨卡卡卻沒火燒心 腸胃醫揪「這疾病」是真兇

喉嚨卡卡好像有東西黏著，怎麼都清不乾淨，很多人以為是聲帶發炎等造成。肝膽腸胃科醫師謝名宗表示，出現這症狀，其實可能與胃有關聯；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨卡卡好像有東西黏著，怎麼都清不乾淨，很多人都以為是聲帶發炎、鼻涕倒流或過敏。對此，肝膽腸胃科醫師謝名宗分享，門診曾出現幾位症狀相似的病人，求診不同專科醫師，結果卻顯示一切正常，喉嚨不適卻依然存在。他指出，出現這種狀況，很可能是非典型胃食道逆流（LPR，喉咽逆流）所致。胃酸雖上行刺激喉嚨，患者卻幾乎沒有火燒心或胸口灼熱感，以致難以察覺其與「胃」的關聯。

LPR患者幾乎沒有火燒心、胸口熱

謝名宗於臉書粉專發文表示，這類「非典型胃食道逆流（LPR，喉咽逆流）」其實並不少見。當胃酸或氣體一路逆流上到喉嚨，可能刺激聲帶與咽喉黏膜，造成異物感、乾咳、聲音沙啞、嘴巴覺得苦等症狀，偏偏患者幾乎沒有火燒心或胸口灼熱感，因此，經常讓人難以察覺其與「胃」的關聯。

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非典型逆流症 生活調整5要點

謝名宗表示，非典型逆流症的藥物治療，通常需要持續8-12週，同時建議也要搭配以下生活習慣調整：

•不要太晚吃飯、飯後別立刻躺下。

•控制體重。

•少喝咖啡、酒、氣泡飲。

•減少壓力、睡眠充足。

•抬高床頭，或可墊高枕頭。

謝名宗進一步說，若症狀持續未改善，通常會建議進一步做24小時食道酸鹼阻抗監測（pH impedance test），了解逆流的頻率與型態，找出真正原因。目前經胃食道逆流的質子幫浦阻斷劑治療2個月若無效，即符合做24小時食道酸鹼阻抗監測健保資格，檢查也不需住院。此外，依經驗以及台灣部分研究也發現，如果只有喉嚨卡卡、沒有火燒心，「酸逆流」的機率反而不高，PPI（制酸劑）的效果也往往有限。此時，壓力、焦慮與神經敏感性可能才是關鍵，且需以不同方式處理。

謝名宗強調，非典型逆流症治療在臨床上沒有絕對，如果一段時間仍未改善，建議可與醫師討論，進行更精確的檢測，有助找出真正導致「喉嚨卡卡」的原因。

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