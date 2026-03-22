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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

良性甲狀腺結節不一定要開刀 微創消融症狀改善率逾9成

2026/03/22 09:48

良性甲狀腺結節不一定要開刀，消融治療成新選擇。（高醫岡山醫院提供）

良性甲狀腺結節不一定要開刀，消融治療成新選擇。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕良性甲狀腺結節不一定要開刀，高醫岡山醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃子晏表示，除了開刀、長期追蹤，消融治療提供第三種選擇，高醫體系有200例以上甲狀腺消融治療經驗，結節體積平均可縮小至原體積約16%，症狀改善率超過九成，並能有效保留正常甲狀腺功能。

黃子晏指出，傳統甲狀腺手術需全身麻醉和住院，術後可能出現聲音沙啞、低血鈣或疤痕等風險，對於僅因腫瘤體積較大或壓迫不適的良性結節患者而言，未必一定要開刀。

他說，甲狀腺治療正從傳統手術走向微創保留的新趨勢，甲狀腺消融屬微創治療，常見方式包括射頻與微波消融，透過熱能精準破壞腫瘤組織，使其逐漸被人體吸收並縮小，療程在局部麻醉下進行，傷口僅針孔大小，多數患者術後即可恢復日常生活。

黃子晏表示，消融特別適合因吞嚥不適、頸部壓迫感或外觀困擾的良性結節患者，由於治療目標在於「縮小與改善症狀」，而非必須完整切除，因此可在降低併發症風險的同時，保留更多組織和功能，至於復發問題，他說，即使日後結節再度生長，仍可再次進行消融，且不影響未來手術安排，也就是說，消融並非取代手術，而是為患者保留更多治療彈性。

此外，高醫岡山醫院也有數例微小癌症消融經驗，在嚴謹評估與追蹤下達成局部控制，但黃子晏強調，仍須經專業評估與完整追蹤，隨著醫療走向個人化，醫師會依腫瘤特性與患者需求，量身規劃最適合的治療方式，讓患者在療效與生活品質之間取得更佳平衡。

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