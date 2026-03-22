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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

刷牙不只關乎口氣？研究：牙周病細菌恐影響乳癌生長與擴散

2026/03/22 14:09

最新研究指出，日常口腔清潔與癌症風險存在關聯，一種常見的牙周病細菌可能會損害乳房組織，並加速乳癌腫瘤的生長和擴散；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

最新研究指出，日常口腔清潔與癌症風險存在關聯，一種常見的牙周病細菌可能會損害乳房組織，並加速乳癌腫瘤的生長和擴散；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕牙齦中的細菌，可能不只影響口腔健康。最新研究發現，一種常見於牙周病的細菌，可能透過血液進入乳房組織，與乳癌的形成與擴散機制存在關聯。

據《科學日報》（Science Daily）報導，美國約翰霍普金斯大學團隊近期在《細胞通訊與信號》期刊發表最新動物與細胞實驗結果。研究人員追蹤一種常見於牙周病的細菌「具核梭桿菌」（Fusobacterium nucleatum），發現這類微生物能脫離口腔進入血液循環，並在胸部組織定居。過去多項大型研究曾觀察到，牙周病與乳癌之間存在關聯，但原因不明，這項研究提供了可能的解釋方向。

當細菌進入乳房組織後，會引發強烈發炎反應並直接損傷細胞的遺傳物質。人體雖會啟動修復機制，但在細菌干擾下，修復過程可能出現錯誤，進一步增加細胞突變的機率。即使是短暫的細菌接觸，也會讓癌細胞更容易擴散，甚至對化學治療產生初步抗藥性。

加速擴散肺部與高風險族群

在人類乳癌動物模型中，一旦這種細菌進入血液，不僅會推升現有腫瘤的生長速度，甚至提高癌細胞擴散至肺部的機率。研究也發現，部分帶有特定基因變異（如BRCA1）的族群，細胞更容易被細菌影響，進而讓癌細胞更容易擴散。

研究團隊表示，相關結果仍需透過更多人體研究驗證，實際臨床應用與風險評估仍有待進一步釐清。

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