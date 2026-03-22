嘉義市3/28加開疫苗接種站 19至49歲市民免費接種流感疫苗

嘉市衛生局3月28日將在大同技術學院設置疫苗接種站，提供嘉義市民流感疫苗免費接種服務。（嘉義市衛生局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕初春氣溫多變，呼吸道傳染病傳播風險增加，為方便民眾接種疫苗、提升免疫保護力，嘉義市政府衛生局將於3月28日大同技術學院「有事青春吧！沒事來搞事！」活動加開疫苗接種站，提供市府自購的流感疫苗200多劑，讓19至49歲嘉義市民免費接種，現場還提供中央公費新冠疫苗，提供年滿6個月以上民眾施打。

市府勞工及青年發展處28日下午2點到5點，在大同技術學院舉辦「有事青春吧！沒事來搞事！」活動，衛生局在會場將設立疫苗接種站。

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市衛生局長廖育瑋表示，嘉義市自購流感疫苗尚有200餘劑，19至49歲設籍嘉義市民可攜帶健保卡及身分證前往接種，用完為止；50歲以上民眾，可以接種中央的公費流感疫苗。

此外，公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種，措施延長至4月30日；滿12歲以上民眾可選擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效。

廖育瑋說，疾病管制署為提升對高風險族群的健康保護，參考國際接種建議，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議討論，4月7日起提供65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，再增加接種1劑新冠疫苗（可與第1劑不同廠牌），與前1劑間隔至少6個月。其中免疫不全或免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官移植患者、幹細胞移植等患者及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者，電洽衛生局詢問（05）2338066。

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