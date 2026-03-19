中醫治療「抗磷脂抗體症候群」不孕 外國人一樣有效！

從美國遠嫁來台的Mia，因抗磷脂抗體症候群，2次懷孕皆流產，經純中藥調理4個月，順利自然懷孕產下一子。（Mia提供）

〔記者歐素美／台中報導〕中醫對外國人一樣有效！從美國遠嫁來台的Mia，因抗磷脂抗體症候群，2次懷孕皆流產，求治台中市天寶中醫診所院長林襄穎（已從母姓更名為陳霖光），經純中藥調理4個月，成功改善體質，並順利自然懷孕產下一子，小寶寶滿月之際，Mia特地寄來一家三口的照片給陳霖光醫師，並表達感謝之意。

陳霖光指出，不明原因的流產可能與「免疫不孕」有關，「免疫不孕」是母體免疫功能異常產生抗體，並視胚胎為外來物進而攻擊胚胎，導致流產，目前西醫風濕免疫科針對各種抗體都能透過檢驗來診斷，其中，「抗磷脂抗體症候群」就是是臨床常見之一，西醫一般會開立阿斯匹靈、肝素、類固醇或施打免疫球蛋白治療，中醫則是針對體質調理，重點在調理臟腑、氣血、陰陽。

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陳霖光表示，36歲美籍的Mia，2次懷孕都不幸流產，到醫院檢查才知道是抗磷脂抗體症候群所致，抗磷脂抗體iGg高達49.2（正常值應小於20），抗核抗體ANA也高達1:640（正常值應小於1:40）。

陳霖光診脈發現Mia脈象細澀、尺脈弱，氣色光白，是中醫所說「肝腎不足、氣滯血瘀」體質，必須「滋肝補腎、行氣活血」，利用中藥當歸、川芎、熟地黃、仙靈脾、肉桂、延胡索、沒藥、蒲黃等治療。

Mia服中藥4個月就順利自然懷孕，但之前2次流產病史，讓她與先生十分憂慮，陳霖光建議她繼續服中藥安胎到滿12週，也就是民間俗稱的懷孕頭3個月， Mia至懷孕第6週抗磷脂抗體iGg已降到3.9，完全恢復正常，抗核抗體ANA也降到1:320，在中藥調理下整個孕期都很順利，平安生下男嬰。

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