失智症照護 衛福部新營醫院中醫「針灸組合拳」輔助治療受矚目

中醫師陳建閔使用雷射針灸對頭部百會穴。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕衛福部新營醫院本月成立失智症共照中心，整合神經內科、精神科、復健科與中醫科的跨專業團隊，提供從早期評估、藥物治療到復健與家庭支持的一站式照護服務。其中，中醫針灸以「多穴位整合治療」的方式輔助失智症照護，成為特色治療之一。

新營醫院中醫針傷科主任陳建閔表示，針灸在失智症照護中並非只針對單一穴位，而是透過多個穴位的整合刺激，形成類似「組合拳」的治療方式。臨床上最核心的穴位之一，是位於頭頂中央的 百會穴。

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陳建閔指出，近年部分神經影像研究發現，針刺百會穴可能與腦部血流增加有關，尤其是與記憶與學習能力密切相關的海馬迴區域。海馬迴是大腦形成記憶的重要結構，而在許多失智症患者中，該區域功能會逐漸下降。透過針灸刺激百會穴，有機會促進局部血液循環與神經調節。在實際臨床治療上，醫師通常會搭配頭部穴位如四神聰穴、神庭穴與 風池穴等，以加強「醒腦開竅」的效果，再配合腎俞穴與三陰交穴等調整全身氣血與臟腑功能的穴位，或是以雷射針灸方式形成完整的「針灸組合拳」。

陳建閔說，根據部分臨床研究觀察，針灸搭配標準藥物治療，可能有助於改善患者的日常生活功能像進食、穿衣與行走等能力，部分患者也可觀察到睡眠品質與情緒穩定度的改善。

陳建閔強調，針灸在失智症治療中主要定位為輔助療法，通常會與西醫藥物併用，透過中西醫整合照護，希望在延緩患者退化的同時，也能協助患者維持生活功能與生活品質。

新營醫院院長莊毓民表示，失智症共照中心啟動後，將提供記憶門診評估、藥物治療、復健訓練、中醫輔助治療及家屬支持等服務，建立完整的在地照護網絡。若家中長者出現記憶力明顯下降、反覆詢問相同問題或日常生活能力退化等情形，應及早就醫評估，把握早期介入的機會。

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