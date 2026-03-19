健康網》想護腦先改習慣！ 專家曝紙杯熱飲潛藏3大風險

營養師徐慈家提醒，紙杯並非完全由紙製成，當盛裝熱飲時，可能釋放塑膠微粒進入飲料中，長期攝入恐增加退化等風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人每天習慣到超商或飲料店買杯熱咖啡提神，看到使用紙杯盛裝，也認為相對安心。不過，營養師徐慈家提醒，紙杯其實並非完全由紙製成，其內層多半塗有防水塑膠淋膜，當盛裝熱飲時，可能因降解而釋放塑膠顆粒進入飲料中，長期攝入恐引起慢性發炎、干擾能量代謝、增加退化等風險，造成健康影響。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，紙杯為了防水、防滲漏，內側通常會覆蓋一層塑膠材質，常見為4號塑膠（LDPE）。研究發現，在冷飲或常溫使用下問題不大，但若裝入高溫熱飲再加冰，或是熱飲長時間接觸，這層塑膠溶出機率增加，也可能會開始降解，並釋放出微塑膠顆粒進入飲料中。

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徐慈家指出，人體雖有「血腦屏障（BBB）」可阻擋危險物質進入大腦，但奈米級的塑膠微粒仍有機會穿越這道防線，一旦進入大腦，大腦也不擅長清除它們。近期發表於國際期刊《Nature Medicine》的研究即指出，研究人員已在人類大腦樣本中發現大量塑膠微粒的存在，甚至在部分失智症患者腦中，其濃度甚至可達一般人的10倍。

徐慈家進一步提及，塑膠微粒進入大腦後，可能引發以下3大影響：

●誘發慢性發炎：免疫細胞把塑膠當成外來入侵者，長期可能造成發炎反應。

●干擾能量代謝：影響神經細胞產生能量，造成細胞壓力。

●增加神經退化風險：與阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化疾病的研究正在累積中。

想要降低塑膠微粒攝取風險，徐慈家建議，可從日常習慣著手，例如：外帶飲品自備環保杯、外帶熱湯或熱食自備環保餐具，或是直接選擇內用，都是簡單且有效的預防策略，環保又能為大腦增添一層保護。

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