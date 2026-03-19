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偏頭痛伴隨暈眩 北榮研究：7成患者合併前庭症狀

2026/03/19 05:30
偏頭痛伴隨暈眩 北榮研究：7成患者合併前庭症狀

▲病患曾小姐（右3）經過北榮治療後，擺脫長期頭痛與暈眩；王小姐（左3）30年暈車問題經過治療後也明顯改善。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

偏頭痛不只是單純頭痛。台北榮總最新研究發現，高達7成偏頭痛患者同時合併頭暈或暈眩等前庭症狀，不僅嚴重影響生活品質，也常被誤診為內耳疾病，導致延誤治療。

偏頭痛與前庭症狀高關聯

該研究刊登於國際期刊《Neurology》，並入選2025年歐洲頭痛年會十大重要臨床研究之一，分析北榮與關渡醫院共2801名患者資料，證實兩者高度相關。

北榮一般神經科主任王嚴鋒指出，較容易出現前庭症狀的患者，多具有明顯感官敏感特質，如畏光、怕吵，且以年輕女性為主，占80.8%，平均36.9歲，並常伴隨噁心、反胃等不適。

這類患者多為高頻率且較嚴重的偏頭痛，每月平均發作13.6天，顯示神經反應較為敏感，也更容易出現暈眩問題，與未出現前庭症狀的患者相比，其生活失能程度、焦慮情形及睡眠困擾更為嚴重。

研究第一作者、安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，雖然符合「前庭偏頭痛」診斷者僅約1/6，但未達標準卻有相關症狀者同樣常被忽略。

病患曾小姐40多歲起受偏頭痛困擾20年，幾乎天天服用止痛藥且伴隨暈眩，經醫師評估後，接受單株抗體注射與耳石復位治療，發作頻率降至每月4至5天；另一名王小姐原本暈車超過30年，在接受預防性用藥後，頭痛降至每月1至2天，暈車症狀也大幅改善。

北榮副院長王署君指出，當偏頭痛受到控制，大腦對平衡訊號的處理會趨於穩定，相關症狀可一併緩解。

王嚴鋒強調，偏頭痛治療關鍵在於預防而非單靠止痛藥，民眾就醫時應主動告知頭痛與頭暈等症狀，讓醫師掌握完整病況。若反覆出現暈眩或偏頭痛治療效果不佳，應及早尋求神經內科評估，以避免長期誤診與不當用藥。

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