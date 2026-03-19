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反駁LDCT篩檢害白挨刀 衛福部：92%確診肺癌

2026/03/19 05:30
反駁LDCT篩檢害白挨刀 衛福部：92%確診肺癌

▲肺癌為我國癌症死因首位，衛福部鼓勵高風險族群應接受LDCT篩檢；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔、羅碧／台北報導

反駁LDCT篩檢害白挨刀 衛福部：92%確診肺癌

▲國健署提供45-74歲男性或40-74歲女性且有肺癌家族史、重度吸菸者，每2年1次免費LDCT檢查。 （資料照）

肺癌為國人癌症死因首位，衛福部推動公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，卻引發過度醫療爭議，北醫大公衛學院教授高志文質疑，過去10多年恐有15萬至20萬人「白挨刀」，衛福部則以數據反駁，公費篩檢陽性率約1.2%，且約92%手術患者確診肺癌；中研院院士楊泮池也直言，「不做篩檢才是錯誤」，關鍵在於依循治療指引、避免過度治療。

篩檢有助提早發現 降低醫療家庭負擔

衛福部長石崇良指出，台灣每年約有1.7萬至2萬人罹患肺癌、約1萬人死亡，由於早期幾乎沒有症狀，約4成患者確診時已是晚期，5年存活率僅約1成。公費篩檢鎖定吸菸者及具家族史等高風險族群，整體陽性率約1.2%，與國際相當。衛福部也訂定肺結節處置指引，規範追蹤與治療時機，並透過健保資料持續監測手術情形，盼在「早期發現」與「避免過度醫療」間取得平衡。

國健署長沈靜芬強調，篩檢政策方向不會改變。公費篩檢發現的肺癌個案中，約81%為第0或第1期，高於整體癌症登記約42%的早期比例，且納入家族史族群後，偵測率高於吸菸族群，顯示篩檢有助於提早發現。

另衛福部指出，近年部分地方與民間將篩檢擴大至低風險族群，因族群本身風險較低，陽性率下降，也可能增加偽陽性與後續醫療處置的討論。

健保署長陳亮妤說，2022年推動公費LDCT篩檢，健保分析2023至2025年肺部手術數僅增加約2%，整體變化不大。臨床上為釐清肺結節性質，醫師有時會先進行楔形切除，因此確實可能出現術後才確認非癌症的情形，不過比對重大傷病資料後發現，近3年約92%手術患者最終確診肺癌，顯示多數手術具醫療必要性。

關鍵在後續追蹤及依照指引處置

中研院院士、台大醫學院內科名譽教授楊泮池指出，肺癌過去20年來皆為男女癌症死亡首位，且近一半患者確診時已屬晚期，「如果不篩檢，很多病人一開始就是第4期」，不僅治療成本高，病人與家屬負擔沉重，預後也不理想。

他表示，若能透過篩檢在第1期發現並治療，5年存活率可達90%以上，且多數不需接受標靶、化療或免疫治療，可大幅降低醫療與家庭負擔。

楊泮池強調，「針對高風險族群篩檢是必要的，但關鍵在於後續追蹤及處置要依照指引」，包括追蹤與手術時機，才能避免過度醫療。

他並指出，「病理確診癌症就是癌症，診斷並不是問題」，真正關鍵在於治療時機與決策，「不能因為擔心過度醫療，就因噎廢食不做篩檢」，應在專業指引下取得平衡，兼顧早期發現與醫療品質。

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