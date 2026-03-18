女性比較容易慢性疼痛？ 最新研究找出背後原因

最新研究指出，女性受傷後的疼痛持續時間可能比男性更長，這與免疫系統中的特定細胞反應差異有關，為女性更易受慢性疼痛困擾提供了生理學上的線索；情境照。（擷取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為何有人受傷後很快復原，有人卻痛上數年？最新研究顯示，免疫系統中的特定細胞可能在關閉疼痛訊號方面扮演關鍵角色，而男女之間的免疫反應差異，或許能解釋為何女性更容易出現慢性疼痛。

《生活科學》（Live Science）報導，美國密西根州立大學神經免疫學家勞梅特（Geoffroy Laumet）團隊針對車禍受傷患者與實驗鼠進行對照研究。當人體受傷時，血液中的單核球（monocytes）會移動到受傷組織，並分泌一種名為介白素-10（IL-10）的分子。研究發現，IL-10不僅能減輕發炎，還能直接向感知疼痛的神經細胞發送訊號，促使痛覺關閉。

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在老鼠與人類的比對中，研究人員發現男女疼痛消退速度不同，可能在於免疫細胞的反應差異。在男性體內，單核球更容易分泌大量的IL-10，進而較快解除疼痛狀態；而在女性體內，這種免疫反應則相對較弱。進一步分析顯示，男性體內較高的睪酮（testosterone）濃度，會促使免疫細胞產生更多的IL-10，顯示荷爾蒙訊號可能影響免疫細胞調節疼痛的能力。

生理機制為女性慢性疼痛提供線索

過去數十年來，女性在受傷後經歷的持續性疼痛，往往被歸咎於心理、情緒或社會因素，導致其在醫療照護中容易被忽略。這項新發現指出，疼痛持續時間的差異其實具有明確的生物學依據。免疫細胞功能的性別差異，可能為女性更容易出現慢性疼痛提供生理學上的線索。

這項研究結果為慢性疼痛的預防與治療指出新方向。過去科學界多將免疫系統視為引發疼痛的原因，如今則發現其亦是解決疼痛的關鍵。未來的醫學療法可能不再侷限於單純阻斷疼痛訊號的傳統止痛藥，而是轉向強化人體既有的疼痛解除系統，藉由幫助免疫細胞更有效地平息神經元的痛覺來加速恢復。

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