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健檢好好看》早期腎臟與心血管風險 uACR檢查有幫助

2026/03/19 09:00

腎臟是沉默的器官，部分健康檢查能夠看出端倪。（健康網製作；圖取自freepik）

腎臟是沉默的器官，部分健康檢查能夠看出端倪。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟是沉默的器官，部分健康檢查能夠看出端倪。心安診所總院長楊宗衡在臉書粉專「楊宗衡醫師」表示，「尿液白蛋白-肌酸酐比值」（uACR）可以在早期抓到腎臟與心血管風險。

腎臟很低調，常常「默默受傷也不喊痛」，用 UACR（urine Albumin-to-Creatinine Ratio、尿液白蛋白與肌酸酐比值）當作早期警報器，把還沒被診斷的 CKD （慢性腎臟病）及早找出來，並把治療接上，避免一路滑向腎衰竭或心血管事件。uACR 不只是腎臟指標，也和心衰竭與心血管預後相關。

1. 已確診慢性腎臟病的人

目標很明確：積極管理慢性腎臟病，預防惡化。建議採用「腎臟保護四本柱」概念：RASi（腎素-血管張力素系統抑制劑）：血管張力素受體拮抗劑 （ARB） 和血管張力素轉化酶抑制劑 （ACEI）、SGLT2i（SGLT2抑制劑又稱排糖藥）、nsMRA（非類固醇類礦物皮質素受體拮抗劑，以 finerenone 為代表）、GLP-1 RA（GLP-1受體促效劑）。這些治療與 uACR 下降、以及腎臟與心血管結局改善有關。

2. 尚未被診斷慢性腎臟病，但屬於高風險的人

糖尿病、心衰竭（HF）、心血管疾病（CVD），建議要早期且規律測 uACR來找出白蛋白尿。

其中糖尿病族群的檢查頻率也有明確建議：

第 1 型糖尿病：病程滿 5 年起要評估 uACR 與 eGFR。

第 2 型糖尿病：所有患者都應評估 uACR 與 eGFR（不論治療方式）。

若已是慢性腎臟病：依分期每年 1 到 4 次監測。

關鍵判讀在uACR 30 mg/g。楊宗衡解析判讀步驟：

第一步：先測 uACR。uACR ≥30 mg/g（或 ≥3 mg/mmol）視為「白蛋白尿」門檻，進入下一步流程。

第二步：陽性不要急著貼標籤，先「複檢」。第一次 ≥30 mg/g，建議 3 個月後再驗一次。原因是A2 白蛋白尿（30 到 300 mg/g）可能是暫時性的，所以要重複檢測與追蹤，避免誤判。

第三步：若「持續」陽性，才符合 CKD 診斷邏輯。白蛋白尿若持續至少 3 個月，就可依此考慮 CKD 診斷並啟動腎臟保護策略。

如果複檢變陰性，或目前小於30 mg/g 呢？楊宗衡表示，早晨尿（晨尿）更接近 24 小時尿的判讀，是偵測 uACR 的較佳方式。運動、發燒、壓力、代謝波動都可能讓 uACR 暫時上升。KDIGO 也建議成人與兒童以早晨中段尿較理想。

為什麼要這麼「龜毛」一直驗 uACR？楊宗衡表示，因為研究與臨床試驗顯示：uACR 降低常伴隨心血管、心衰竭、腎臟結局風險下降，但現實世界裡 uACR 仍常被忽略，導致早期風險沒有被看見。

最後楊宗衡總結：uACR 是腎臟給你的悄悄話，聽到了就早點處理，別等它用「住院」來大聲提醒。

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