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健康網》脂肪吃過頭腹瀉又脹氣 醫揭身體3警訊

2026/04/27 19:43

健康網》脂肪吃過頭腹瀉又脹氣 醫揭身體3警訊

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，每個人能消化、吸收和利用脂肪的能力不同，攝取過多時，身體常會出現脹氣等3大警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日常飲食並非完全不能吃脂肪，吃對種類與份量才是關鍵。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，脂肪要被儲存，需要胰島素介入，若碳水化合物控制得當，脂肪反而是穩定的能量來源。不過，如果攝取量超過個人消化、吸能收力，恐會造成身體出現3大警訊。

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，吃進去的脂肪，其實並不會直接變成身上的脂肪。因為脂肪要被儲存，需要胰島素介入，若碳水化合物控制得當，脂肪反而是穩定的能量來源，讓身體產生持久的飽足感。

脂肪吃太多3警訊：腹瀉也上榜

不過，李思賢表示，由於每個人能消化、吸收和利用脂肪的能力不同，若攝取過多時，身體常會出現以下3大警訊：

腹瀉或漂浮便：當脂肪超過膽汁和脂肪酶能處理的量，多餘的脂肪會直接進入腸道。若發現大便浮在水面上，且油油亮亮的，就是脂肪吸收不完全的表現。這在]膽囊有問題或已切除的人身上，特別常見。

右上腹脹氣、悶痛，甚至右肩的轉移痛：這是膽囊和肝臟在告訴你，它們承受不了攝取的脂肪份量。

體重停滯不降：身體一直在用你給的外來脂肪，反而沒機會動用儲存的脂肪。這就如同你一直在加油，車子自然不會去用油箱裡原本的油，進而導致體重卡關。

李思賢強調，出現脂肪攝取太多3大警訊時，解方不是不吃脂肪，而是找到自己的甜蜜點。建議可從從低量開始慢慢增加，並觀察身體反應，且應優先選天然來源，如橄欖油、酪梨、堅果、草飼牛油，避免精煉植物油。

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